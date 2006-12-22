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Как сделать законодательство совершеннее?

22 декабря 2006 14:00
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Соблюдение правовых основ государственного устройства важно для сохранения стабильности. Об этом Президент заявил на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Станислава Данилюка. Церемония прошла 22 декабря в Резиденции.

Вновь назначенный судья прочитал текст присяги, а затем подписал документ. Александр Лукашенко вручил Станиславу Данилюку удостоверение судьи и подарочный экземпляр Конституции. По мнению главы государства, в работе всего Конституционного суда недопустим догматичный подход. Идти нужно от жизни, учитывать существующие реалии.

Уже через пять лет Беларусь сможет создать один из самых конкурентных деловых климатов в регионе. Основа эффективной предпринимательской деятельности в республике - соблюдение норм  белорусского законодательства. Их нарушения сегодня являются главной  причиной прекращения деятельности юридических лиц.  Вопросы правоприменительной практики и защиты предпринимателей рассматривали сегодня на заседании Пленума Высшего хозяйственного суда республики. В итоге юристы  определили план  работы и внесение изменения в некоторые постановления пленума. Одним из самых "острых" оказался  вопрос о  деятельности судов, в случае расформирования ликвидационных комиссий. Именно они выносят решение о прекращении существования той или иной организации.

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