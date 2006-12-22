Как сделать законодательство совершеннее?

Соблюдение правовых основ государственного устройства важно для сохранения стабильности. Об этом Президент заявил на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Станислава Данилюка. Церемония прошла 22 декабря в Резиденции.

Вновь назначенный судья прочитал текст присяги, а затем подписал документ. Александр Лукашенко вручил Станиславу Данилюку удостоверение судьи и подарочный экземпляр Конституции. По мнению главы государства, в работе всего Конституционного суда недопустим догматичный подход. Идти нужно от жизни, учитывать существующие реалии.

Уже через пять лет Беларусь сможет создать один из самых конкурентных деловых климатов в регионе. Основа эффективной предпринимательской деятельности в республике - соблюдение норм белорусского законодательства. Их нарушения сегодня являются главной причиной прекращения деятельности юридических лиц. Вопросы правоприменительной практики и защиты предпринимателей рассматривали сегодня на заседании Пленума Высшего хозяйственного суда республики. В итоге юристы определили план работы и внесение изменения в некоторые постановления пленума. Одним из самых "острых" оказался вопрос о деятельности судов, в случае расформирования ликвидационных комиссий. Именно они выносят решение о прекращении существования той или иной организации.