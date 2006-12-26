В Туркмении объявят кандидатов на пост главы государства

Внеочередное XVIII заседание Народного Совета - высшего представительного органа Туркмении пройдет во Дворце Рухыет Туркменбаши в Ашхабаде. На заседании будет озвучена дата проведения выборов нового президента страны и рассмотрены предложенные на этот пост кандидатуры. Внеочередное заседание Народного Совета было созвано сразу после скоропостижной кончины 21 декабря президента Туркмении Сапармурата Ниязова, который был похоронен в минувшее воскресенье.