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В Туркмении объявят кандидатов на пост главы государства

26 декабря 2006 08:50
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Внеочередное XVIII заседание Народного Совета - высшего представительного органа Туркмении пройдет во Дворце Рухыет Туркменбаши в Ашхабаде. На заседании будет озвучена дата проведения выборов нового президента страны и рассмотрены предложенные на этот пост кандидатуры. Внеочередное заседание Народного Совета было созвано сразу после скоропостижной кончины 21 декабря президента Туркмении Сапармурата Ниязова, который был похоронен в минувшее воскресенье.

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