«Данную избирательную кампанию можно охарактеризовать как успешную». Ермошина об итогах выборов в местные Советы

Новости Беларуси. В Центризбиркоме 23 февраля подвели окончательные итоги выборов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Избрано 18 тысяч 110 депутатов. 28-й созыв наполовину будет с женским лицом и в подавляющем большинстве беспартийным. Конкурс в поселковых советах составил в среднем меньше двух человек на место.
В Минске на один депутатский портфель претендовали более четырех кандидатов. Явка в ходе кампании составила 77 %. Из них 35 % голосов были отданы досрочно. Больше половины избранных в местные Советы – депутаты действующего 27-го созыва. Уже через месяц обновленный состав избранников приступит к работе.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Данную избирательную кампанию можно охарактеризовать как успешную. Во-первых, она позволила достигнуть результата. Во-вторых, я думаю, что она прошла в более демократических условиях, чем это было четыре года тому назад. В-третьих, она представила более интересный сценарий выборов, особенно в отдельных местах – я не могу сказать, что повсеместно, по крайней мере, в городе Минске, Могилевской области.
И она, конечно, существенным образом обогатила правоприменительную практику по организации и проведению выборов. Поэтому я бы сказала, что итоги данной кампании меня удовлетворяют.
Как отметили в ЦИК, возможно, осенью станет известно, какая же избирательная кампания состоится в 2019 году. Напомним, что по принятому ранее решению, в 2020 президентские и парламентские выборы в Беларуси совмещать не станут. Предварительно, одна из этих кампаний может пройти уже в ноябре 2019.