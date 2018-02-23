«Данную избирательную кампанию можно охарактеризовать как успешную». Ермошина об итогах выборов в местные Советы

Избрано 18 тысяч 110 депутатов. 28-й созыв наполовину будет с женским лицом и в подавляющем большинстве беспартийным. Конкурс в поселковых советах составил в среднем меньше двух человек на место.

В Минске на один депутатский портфель претендовали более четырех кандидатов. Явка в ходе кампании составила 77 %. Из них 35 % голосов были отданы досрочно. Больше половины избранных в местные Советы – депутаты действующего 27-го созыва. Уже через месяц обновленный состав избранников приступит к работе.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Данную избирательную кампанию можно охарактеризовать как успешную. Во-первых, она позволила достигнуть результата. Во-вторых, я думаю, что она прошла в более демократических условиях, чем это было четыре года тому назад. В-третьих, она представила более интересный сценарий выборов, особенно в отдельных местах – я не могу сказать, что повсеместно, по крайней мере, в городе Минске, Могилевской области.

И она, конечно, существенным образом обогатила правоприменительную практику по организации и проведению выборов. Поэтому я бы сказала, что итоги данной кампании меня удовлетворяют.