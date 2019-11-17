Прямой эфир

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

17 ноября 2019 05:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси открылись 5 785 избирательных участков по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Ещё 46 организованы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков-1

Как показали предыдущие пять дней, когда велось досрочное голосование, белорусы не безразличны к будущему своей страны. Явка составила свыше 35 %. Это больше чем в 2016, когда выбирали шестой созыв Нижней палаты парламента. Напомним, она состоит из 110 депутатов.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков-4

Также 46 избирательных участков ждут наших граждан за пределами страны – в посольских и консульских учреждениях Беларуси. Выборы организованы в 38 странах. В России, например, в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. За рубежом голосуют за кандидатов, которые баллотируются по Купаловскому избирательному округу Минска. Именно на его территории располагается Министерство иностранных дел Беларуси.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков-7

На нынешних парламентских выборах в Беларуси аккредитовано небывалое количество международных наблюдателей. Точную цифру приводит ЦИК: 1029. Самые многочисленные миссии на выборы в нашу страну направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Кроме того, прозрачность и строгое соответствие закону процедуры волеизъявления смогут оценить воочию и не менее 30 000 национальных наблюдателей.

# Выборы-2019 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Румас с женой проголосовал досрочно
16 ноября 2019 14:02

Сергей Румас с женой проголосовал досрочно

«Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно
16 ноября 2019 12:14

«Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно

За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали 27,5% белорусов
16 ноября 2019 12:03

За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали 27,5% белорусов