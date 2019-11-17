В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

Новости Беларуси. В Беларуси открылись 5 785 избирательных участков по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Ещё 46 организованы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показали предыдущие пять дней, когда велось досрочное голосование, белорусы не безразличны к будущему своей страны. Явка составила свыше 35 %. Это больше чем в 2016, когда выбирали шестой созыв Нижней палаты парламента. Напомним, она состоит из 110 депутатов.

Также 46 избирательных участков ждут наших граждан за пределами страны – в посольских и консульских учреждениях Беларуси. Выборы организованы в 38 странах. В России, например, в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. За рубежом голосуют за кандидатов, которые баллотируются по Купаловскому избирательному округу Минска. Именно на его территории располагается Министерство иностранных дел Беларуси.