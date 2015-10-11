Лидия Ермошина: Александр Лукашенко набрал 83,49% голосов

Такие предварительные результаты подсчета голосов во всех регионах Беларуси озвучила глава ЦИК Беларуси в информационном центре в 2 часа 25 минут 12 октября 2015 года.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Итак, уважаемые дамы и господа. Наконец-то мы получили результаты по всем регионам. В выборах приняло участие 87,2% избирателей. При этом в Брестской области 90,4%, в Витебской области – 91%, в Гомельской области тоже 90,4%, Гродненская – 88,5%, Минская область – 89,7%, Могилевская область – 91%, город Минск – 74,3% .

Если говорить о рейтинге голосов, распределившихся между кандидатами в Президенты, то Лукашенко в целом по стране набрал 83,49%. При этом в Брестской области – 86,27%, в Витебской области – 87,30%, в Гомельской – 87,79%, в Гродненской – 85,89%, в Минской области – 85,73%, Могилевская – 88,29%, Минск – 65,58%. Итого – 83,49%.

Хотела бы обратить ваше внимание, что на втором месте у нас по стране, как и по закрытым избирательным участкам – кандидат «против всех». Благодаря этому высокому рейтингу, благодаря очень высокой протестной цифре проголосовавших по Минску. В Минске проголосовало «против всех» кандидатов 20,6%. В Брестской области – 4,38%, в Витебской – 3,19%, в Гомельской – 3,18%, в Гродненской – 4,95%, в Минской области – 3,94%, в Могилевской – 2,75%. И, вот, Минск – 20%. Итого – 6,40%.

На третьем месте – госпожа Короткевич. Целиком по стране за нее проголосовало 4,42%. При этом в Брестской области – 5,32%, в Витебской – 3,56%, в Гомельской – 2,27%, в Гродненской – 4,75%, в Минской – 4,41%, в Могилевской – 3,46%, в Минске – более всего – почти 7% (6,99%). Итого – 4,42%.

За Гайдукевича, он предпоследнее место занимает, – 3,32% по стране. 2,34% – в Брестской области, 3,95% – в Витебской, 4,23% – в Гомельской, 2,28% – в Гродненской, 3,21% – в Минской, 3,66% – в Могилевской, 3,35% – в Минске. Более всего за него проголосовало в Гомельской области.

И за Улаховича. За Улаховича – 1,17% Брестская область, 1,40% – Витебская, 1,69% – Гомельская, 1,03% – Гродненская, Минская область – 2,17%, Могилевская – 1,07%, Минск – 2,74%. В Минске за Улаховича проголосовало более всего. Итого 1,67% проголосовало за Улаховича.

Вот такие данные. Они, естественно, являются предварительными. Окончательными будут после подписания протоколов областных об установлении количества голосов, поданных за каждого кандидата по каждому региону.