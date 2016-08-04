ЦИК Беларуси создаст путеводитель публикаций кандидатов в депутаты Палаты представителей

Новости Беларуси. Все выступления на одном ресурсе. Центризбирком создаст путеводитель публикаций кандидатов в депутаты Палаты представителей. Каждый претендент имеет право на бесплатное размещение своей предвыборной программы в печатных СМИ. База всех статей позволит избежать двойного опубликования.

Помимо газет кандидатам полагается по одному пятиминутному радио- и телеобращению. Они выйдут в эфир с 15 августа по 2 сентября. Остальная агитационная работа будет вестись на протяжение ближайшего месяца в местах определенных местными властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я и за песни, и за пляски, потому что если это делается в каких-то разрешенных параметрах и в местах, отведенных для встреч кандидатов с избирателями. Ради бога, пусть это все будет, и при этом без оскорбления других кандидатов.