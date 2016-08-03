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В Минске кандидатом в депутаты хочет стать 131 человек

03 августа 2016 18:40
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Новости Беларуси. Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва от столицы выдвинулся 131 человек.

Период сбора подписей длился месяц. Сейчас в избирательной комиссии проходит проверка документов кандидатов и регистрация участников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отмена регистрации кандидатов будет проходить в рамках единого заседания окружных комиссий с 8 по 11 августа.

Будет отказано тем, у кого есть судимость, не предоставлено одного или нескольких необходимых документов, или же  в подписных листах по выдвижению кандидата в депутаты более 15% недостоверных подписей избирателей.

# Избирательная кампания в парламент

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