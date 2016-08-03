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Как идёт уборочная в Минской и Витебской областях: 3 августа за работами с вертолёта наблюдал Президент

03 августа 2016 16:59
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Новости Беларуси. Темпы, качество полевых работ и успехи аграриев. В эти дни ход уборочной кампании в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За работой сельских тружеников 3 августа Александр Лукашенко наблюдал с вертолёта.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства. Минская область 3 августа преодолела миллионный рубеж в намолоте зерна. Здесь уже убрано более половины площадей.

Поэтому неудивительно, что именно центральному региону глава государства уделил особое внимание. Александр Лукашенко осмотрел северо-западные районы: Мядельский, Вилейский, частично Молодечненский и Логойский.

Именно они в сельскохозяйственном плане всегда считались одними из самых сложных.

Правда, в последнее время здесь есть успехи: вводятся в оборот ранее не используемые земли, ведутся мелиоративные работы.

Также Президент осмотрел с воздуха поля в западной части Витебской области. В северном регионе уже убрана пятая часть площадей.

Большой разговор о темпах и качестве полевых работ в графике главы государства запланирован и на 4 августа.

Первой темой рабочей поездки Александра Лукашенко в Витебскую область станет уборка зерновых и заготовка кормов. Причем, разговор пойдет не только об успехах северного региона, но и ходе уборочной кампании по всей Беларуси.

Также глава государства посетит браславский филиал «Глубокского молочно-консервного комбината» и одно из туристических предприятий области, где речь пойдёт о развитии агроэкотуризма.

# Александр Лукашенко # Уборочная кампания

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