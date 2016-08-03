«Это дает выбор для избирателя»: Лидия Ермошина о выросшем числе желающих стать депутатами

Новости Беларуси. Пресс-конференции, брифинги и интервью нон-стоп. 3 августа в Центризбиркоме озвучили последние цифры о ходе избирательной кампании и, в целом, рассказали как будет организована работа в дни выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистов, для которых эти сутки тоже оказываются по-настоящему напряженными, интересовал, в том числе и вопрос информационного центра, куда по традиции стекаются все свежие данные о ходе выборов. После чего они разлетаются по новостным лентам и в эфиры телеканалов.

Илона Волынец, СТВ:

Самая оперативная информация о ходе выборов будет поступать сюда, во Дворец Республики. Здесь 11-го сентября откроется информационный центр. Каждые два часа – видео, пресс-конференции. Своими мнениями будут делиться политологи, эксперты. Только зарубежных наблюдателей уже аккредитовано свыше двухсот человек.

Миссию от СНГ представят 165 делегатов. От Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – 51 представитель. Плюс зарубежные СМИ. Итак, претендентов на депутатское кресло - 630. Итого, по стране желающих баллотироваться на четверть больше, чем 4 года назад.

А в политике, как в спорте: чем больше участников, тем зрелищней и динамичней гонка.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это в любом случае дает конкурс, это дает выбор для избирателя. И поэтому я испытываю оптимизм по поводу того, что избирательная кампания будет более живой, а, следовательно, и явка избирателей будет высокой.

За ходом избирательной кампании активно следит молодежь. А вот и результаты социологического исследования. Более 80% респондентов из числа молодежи собираются в день выборов прийти на избирательные участки. 65% готовы не только проголосовать, но и поучаствовать в электоральной кампании.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Белорусская молодёжь, как и молодёжь любого другого государства, политически активна. Она пытается реализовать себя и в общественной жизни, и в политике, найти своё место и принести какую-то пользу, как себе, так и своей стране. И при этом, что отличает белорусскую молодёжь – это то, что активность нашей молодёжи, в принципе, направлена на созидание

На депутатский мандат претендует 145 представительниц прекрасного пола.

А это – 23% от общего числа выдвиженцев. 4% – депутаты Палаты представителей созыва нынешнего. То есть уже, можно смело говорить о том, что состав будущего парламента обновится практически полностью.

В избирательных комиссиях тщательно проверяют каждый пункт. В регистрации кандидату могут и отказать. К примеру, если в декларации о доходах указаны неверные данные или в подписных листах – недостоверные подписи. Проверку документов закончат к 11 августа. А дальше агитация: это и публикация предвыборных программ, выступление на радио и телевидении, дебаты. В общем, самое время заявить о себе, чтобы в день выборов получить не просто заветную галочку в бюллетене, а поддержку единомышленников.