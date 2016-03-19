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Съезд Компартии Беларуси: главная тема - необходимость сплочения патриотических сил

19 марта 2016 10:59
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Новости Беларуси. Коммунистическая партия Беларуси готова стать диалоговой  площадкой для обсуждения  актуальных  проблем из жизни государства и общества.  Об этом 19 марта говорили на двенадцатом съезде Компартии Беларуси.   

В дискуссии  участвуют 115 делегатов. Это  партийный актив всех районов республики, депутаты-коммунисты белорусского парламента, представители местных исполнительных органов власти.

Среди приглашенных   руководители и представители компартий  стран СНГ.  Для коммунистов  постсоветских стран, главной темой обсуждения стала  необходимость  сплочения патриотических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Карпенко,  первый секретарь ЦК КПБ:
Мы проводим отчетный съезд. Подведем итоги, выберем новое руководство партии, Центральный комитет, Центральную контрольно-ревизионную комиссию и совет партии.
Говоря об определенной коалиции всех прогрессивных сил страны, которые поддерживает глава государства, надо вести разговор о создании Республиканского координационного совета общественных объединений и политических партий.

Леонид  Калашников, депутат  Государственной Думы Российской Федерации:
Мы, конечно же, активно сотрудничаем с нашими товарищами из партии коммунистов в Беларуси. Мы знаем и понимаем, какие идут сейчас перемены, в том числе и в государстве, и в партийных структурах. Поэтому мы не гости здесь, мы товарищи, которые всегда готовы стоять рядом, подставить плечо, будь то поддержка даже Президенту Беларуси и тем более поддержка наших товарищей по партии.

Казбек Тайсаев, депутат Государственной думы Российской Федерации:
У вас прекрасная страна, очень теплая, очень хорошая. Мы гордимся, что вы у нас есть. Хотим быть похожими на вас. Надеюсь, у нас вместе все получится.

Нынешний съезд проходит в два этапа. После объявления даты выборов депутатов Палаты представителей, Коммунистическая партия  определится со своими  кандидатами.

# Игорь Карпенко # Коммунистическая партия # Леонид Калашников

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