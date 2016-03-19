Съезд Компартии Беларуси: главная тема - необходимость сплочения патриотических сил

Новости Беларуси. Коммунистическая партия Беларуси готова стать диалоговой площадкой для обсуждения актуальных проблем из жизни государства и общества. Об этом 19 марта говорили на двенадцатом съезде Компартии Беларуси.

В дискуссии участвуют 115 делегатов. Это партийный актив всех районов республики, депутаты-коммунисты белорусского парламента, представители местных исполнительных органов власти.

Среди приглашенных руководители и представители компартий стран СНГ. Для коммунистов постсоветских стран, главной темой обсуждения стала необходимость сплочения патриотических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь ЦК КПБ:

Мы проводим отчетный съезд. Подведем итоги, выберем новое руководство партии, Центральный комитет, Центральную контрольно-ревизионную комиссию и совет партии.

Говоря об определенной коалиции всех прогрессивных сил страны, которые поддерживает глава государства, надо вести разговор о создании Республиканского координационного совета общественных объединений и политических партий.

Леонид Калашников, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Мы, конечно же, активно сотрудничаем с нашими товарищами из партии коммунистов в Беларуси. Мы знаем и понимаем, какие идут сейчас перемены, в том числе и в государстве, и в партийных структурах. Поэтому мы не гости здесь, мы товарищи, которые всегда готовы стоять рядом, подставить плечо, будь то поддержка даже Президенту Беларуси и тем более поддержка наших товарищей по партии.

Казбек Тайсаев, депутат Государственной думы Российской Федерации:

У вас прекрасная страна, очень теплая, очень хорошая. Мы гордимся, что вы у нас есть. Хотим быть похожими на вас. Надеюсь, у нас вместе все получится.

Нынешний съезд проходит в два этапа. После объявления даты выборов депутатов Палаты представителей, Коммунистическая партия определится со своими кандидатами.