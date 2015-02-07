Меркель: Ситуацию в Украине не разрешить военным путем. Необходимо выполнять минские договоренности

Новости Украины. Ситуацию на юго-востоке Украины не разрешить военным путем. Необходимо предпринять шаги для выполнения минских договоренностей. Такое заявление сделала Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Беларусь на встрече представляет министр иностранных дел Владимир Макей. В ходе своего рабочего визита в Германию он отметил, что Беларусь заинтересована в налаживании прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и ЕС для обсуждения долгосрочных перспектив взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.