На прямую телефонную связь с населением вышли чиновники во всех регионах Беларуси

Новости Беларуси. Республиканская и региональная власть вышла 7 февраля на прямую линию с населением. У каждого и 7 февраля была возможность задать вопрос руководителям исполкомов или, скажем, министру. Всего по стране чиновники приняли более сотни обращений. Какие вопросы задавали чиновникам и какова была реакция?

Михаил Андреевич не нарадуется. Житель деревни Липск, что на Могилевщине, местную власть вывел на чистую воду. Еще недавно в его колодце влага была отнюдь не живительной, скорее вовсе непригодной для питья. После звонка на прямую линию в сельисполком, говорит сельчанин, долго ждать не пришлось.

Кроме Липска на территории Тетеринского сельисполкома еще 26 деревень. Жителей не мало — больше тысячи, но на горячую линию, говорит председатель, звонят не часто. Наболевшие проблемы здесь привыкли решать, что называется, не доводя до крайностей.

Надежда Еремина, председатель Тетеринского сельисполкома:

Мы стараемся решать все оперативно, мы разговариваем с людьми, Мы выезжаем на место. Горячая линия, конечно, нужна.

От сельисполкома до министра. Такой масштаб был у прямой линии 7 февраля. Марианна Щеткина, будучи в столице, приняла 7 февраля больше двадцати обращений. Спрашивали чиновника высшего уровня о ситуации на рынке труда, о готовящемся декрете о «тунеядцах», об адресной социальной помощи. Были и вопросы о пенсионном возрасте.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Поступило достаточно много интересных предложений, что внести в законодательство. Это радует. Люди активизируются в части того, чтобы участвовать в создании нормативно правовой базы. Мы будем это учитывать в своей работе.

Вахтёр одного из общежитий Гродно позвонить власти решила, казалось, в безвыходной ситуации. Женщине грозило увольнение при стаже работы больше тридцати лет. Предприятие, которому принадлежит общежитие, от последнего отказывается. В пользу города. Это, по словам Елены, не сулит ей ничего хорошего.

Елена Дешкевич:

Сказали: готовьтесь, кого-то увольнять из пенсионеров будем. Куда идти? В 50 лет, я так понимаю, работу не найдешь. Дозвонилась сразу. У них многоканальная связь. Сказали, что разберутся. Взяли мой контактный телефон. Вселили надежду. На улицу, наверное, не выкинут.

В ситуациях, в том числе и предыдущей, разбирался 7 февраля Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома. Первые обращения поступили еще до начала работы линии. Вопросы задавали самые разные: от решения жилищных проблем и коммуналки, до благоустройства улиц. Чтобы компетентно ответить на каждый —компанию чиновнику составили начальники основных подразделений облисполкома. К решению проблем они подключались прямо во время разговора.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Любое общение руководителя с людьми, с жителями региона очень важно, потому что ты узнаёшь чаяния, нужды человека, проблемы, которые могут решиться на более низком уровне. Мы ведём анализ поступивших обращений не только понедельно, но и с накопительным эффектом. Они решаемые, нет нерешаемых проблем, было бы желание их выполнить.

Принимали звонки 7 февраля и в Витебском регионе. Там почти 3 десятка человек дозвонились на прямую линию с Анатолием Диулиным. Чиновник уделил время каждому и пообещал разобраться во всех проблемах. Кстати, в северной области Беларуси прямые линии проводят с середины 2010. Почти каждую субботу.

Анатолий Диулин, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Очень большой эффект. Потому что много вопросов у граждан и такие горячие линии позволяют оперативно, качественно решать вопросы. Есть вопросы к исполнительной власти на местах. Некоторые вопросы можно было сразу там определить и решить. Но не все чиновники идут навстречу людям, грешат этим. Поэтому вопросы доходят до областного исполнительного комитета. А мы потом уже дальше по вертикали стараемся это все сгладить и решить.

А это снова Минск. Звонки принимает заместитель градоначальника. Наболевший вопрос: уплотнение застройки на столичной улице Калинина. На новый дом жалуются жители соседних. Новостройку планировали сделать двухкаркасной, а сделали трех. В итоге негде погулять с детьми или припарковать машину. Чиновник обещает разобраться.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

В данном случае, наверное, совершенно справедливо заявитель где-то указывает, что не совсем до конца его ситуация была изучена. Конечно, я теперь буду подробно вникать.

А на прямой линии в Гомеле большинство проблем удалось решить на месте. Главные темы — ЖКХ, приватизация, строительство жилья и социальных объектов. Каждый из дозвонившихся мог быть уверен — о его проблеме не забудут. Впрочем, судя по вопросам, многим была необходима лишь консультация.

Владимир Горбачев, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:

Есть некоторые нюансы, которые надо было уточнить. Мы взяли номера телефонов. Уточним некоторые нюансы у людей, связанных с очередностью постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, сроки представления льготного жилья.

Подобные прямые линии проводят уже в течение месяца. Главная задача: решить конкретные проблемы конкретных людей. И в некоторых случаях не доводя до звонка. На местах. Эту работу продолжат. 14 февраля ожидаются очередные прямые линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.