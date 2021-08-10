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Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси? Елена Бондаренко об отношениях двух стран

10 августа 2021 16:57
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Новости Беларуси. Одна из резонансных тем «Большого разговора с Президентом» – взаимоотношения Украины и Беларуси. На протяжении многочасового общения и Президент, и журналисты не раз к ней возвращались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многое из того, что прозвучало, сейчас активно обсуждается в самой Украине. И вот одно из мнений.

Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси? Елена Бондаренко об отношениях двух стран-1

Экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что отношения Минска и Киева ухудшаются с лета 2020 года. Официальные связи двух государств в подвешенном состоянии, контактов и прямого общения нет. Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси?

Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси? Елена Бондаренко об отношениях двух стран-4

Елена Бондаренко, народный депутат Украины 5-8 созывов:
Пока еще наша дипломатия отечественная доморощенная не испортила вконец отношения. Там же был такой глубокий намек. Может быть, Володя, вы его не отловили, а я точно его почувствовала.

Помогите нам взглянуть в корень.

Когда господин Лукашенко заявил о том, что мы точно первые никогда не будем нападать, воевать с Украиной, но если так случится, что Украина, тогда мы ответим вместе с нашим страшим братом. Примерно так это звучало. То есть я так понимаю, что все-таки спецслужбы, которые в любом государстве, конечно же, есть, рассматривают такие варианты, как недружественные акции со стороны Украины в отношении Беларуси. Большая часть решений, которые принимаются парламентом, по сути или антидемократические, или антиукраинские.

Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси? Елена Бондаренко об отношениях двух стран-7

Но так или иначе их можно хоть какой-то политической целесообразностью объяснить.

Мы с вами можем только попытаться объяснить, почему так происходит. Происходит ровно потому, что власть принимает те вещи, те решения, которые навязаны извне. То есть это зависимая власть, которая давно утратила суверенность. Которая не защитила нашу независимость и поэтому действует не в интересах нашего собственного государства, а в интересах тех, кто, по сути, давит на Зеленского, на всех, кто его окружает, на каждого, кто работает в верхушке и так далее.

# Беларусь-Украина # Елена Бондаренко # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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