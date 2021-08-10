Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси? Елена Бондаренко об отношениях двух стран

Новости Беларуси. Одна из резонансных тем « Большого разговора с Президентом » – взаимоотношения Украины и Беларуси. На протяжении многочасового общения и Президент, и журналисты не раз к ней возвращались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многое из того, что прозвучало, сейчас активно обсуждается в самой Украине. И вот одно из мнений.

Экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что отношения Минска и Киева ухудшаются с лета 2020 года. Официальные связи двух государств в подвешенном состоянии, контактов и прямого общения нет. Что стоит за присоединением Украины к санкциям против Беларуси?

Елена Бондаренко, народный депутат Украины 5-8 созывов:

Пока еще наша дипломатия отечественная доморощенная не испортила вконец отношения. Там же был такой глубокий намек. Может быть, Володя, вы его не отловили, а я точно его почувствовала.

Помогите нам взглянуть в корень.

Когда господин Лукашенко заявил о том, что мы точно первые никогда не будем нападать, воевать с Украиной, но если так случится, что Украина, тогда мы ответим вместе с нашим страшим братом. Примерно так это звучало. То есть я так понимаю, что все-таки спецслужбы, которые в любом государстве, конечно же, есть, рассматривают такие варианты, как недружественные акции со стороны Украины в отношении Беларуси. Большая часть решений, которые принимаются парламентом, по сути или антидемократические, или антиукраинские.