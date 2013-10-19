Что спросили, что предложили и как оценили студенты визит Президента в Могилевский госуниверситет имени Кулешева?

Талантливые ученые или, по меньшей мере, будущие учителя могли на этой неделе подискутировать с Президентом страны. Александр Лукашенко провел коллоквиум в Могилевском госуниверситете имени Кулешева. Правда, когда он сам его заканчивал, это был еще пединститут, и, кстати, старейший институт в Беларуси. Вузу в этом году исполнилось 100 лет!

С подробностями - Наталья Бреус.

Вуз, который 100 лет назад начинался как учительский институт, сегодня стал крупнейшим научно-образовательным и культурным центром в регионе. 10 факультетов, два колледжа, Институт повышения квалификации и переподготовки ежегодно выпускает ценные кадры. Сейчас здесь обучаются 9 тысяч человек. А в 1975 году диплом историка получил тогда еще будущий политик и Президент Беларуси. Такого именитого выпускника на юбилей очень ждали.

Студентка Могилевского государственного университета имени Кулешкова:

То, что мы видим по телевизору, не передает тех ощущений, как общение вживую.

График работы у главы государства плотный и напряженный. Но, несмотря на это, Александр Лукашенко находит время, чтобы приехать в родную альма-матер. Был три года назад. Снова здесь. Тянет.

Президент признается, что депутатскую карьеру смог построить только благодаря подготовке в кулешовском ВУЗе. Всегда с интересом, будучи руководителем страны, смотрит, как развивается университет, куда «идет». Но, как любой из нас, спрашивает, что стало с преподавателями и как «однокашники»?

В вузе белорусского Президента приняли тепло и радушно. Как дома. Студенты заметно волновались: не станет ли Александр Лукашенко строгим лектором и экзаменатором? Все-таки встреча в формате коллоквиума. А это - почти экзамен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы наша встреча прошла в таком незаорганизованном режиме, а отрытом, как модно сейчас говорить, демократическом стиле, и так далее, и тому подобное. Я просто хотел бы с вами поговорить. Но я же знаю, что вас здесь всех подготовили заранее. Я – в роли преподавателя, а вы якобы с моими преподавателями. Вот, хорошо, сейчас я с ними и разберусь за все то, что было тогда (шутит - ред.).

Коллоквиум – не просто форма промежуточной оценки знаний, это еще и возможность обсудить научные исследования и наработки. И вот уж правда – исследованием всей жизни для Александра Лукашенко стало развитие родной страны. Он начал разговор на тему белорусской национальной идеи в XXI веке.

Александр Лукашенко:

В чем же главная ценность суверенитета, своего собственного государства или, образно говоря, своего куска земли, своего места под солнцем? Свое независимое государство дает нам свободу. То, к чему по природе своей стремится каждый человек, каждая нация. Свободу жить на своей Богом дарованой земле, свободу самим выбирать свой путь, свободу чтить свои традиции, свое прошлое, распоряжаться своим настоящим, строить свое будущее.

Вы знаете, я приведу вам такой пример, потому что некую свободу, свободу многие понимают по-разному. Вот все понимают свободу так: вышел на улицу – что хочу, то ворочу. Пришел куда-то, в аудиторию – что хочу, то и делаю. Да нет! И раньше нас учили, и это актуально сейчас: твоя свобода начинается и заканчивается там, где ты не соприкасаешься с человеком. Как только ты с ним соприкоснулся, там уже его интересы. Там уже, если так можно грубо выразиться, его свобода. Ты уже его интересы затрагиваешь.

Но не надо понимать свободу так, как нам часто ее оттуда преподносят и диктуют. Сами-то они так не делают.

С подачи главы государства официальная встреча превратилась в откровенное общение. «Давайте не просто спрашивать и отвечать – давайте делиться мнениями!» – призвал Президент. Он не боялся говорить с молодежью по-взрослому и о серьезном.

Студентка Марина Громыко первая подхватила тон беседы.

Марина Громыко, студентка 5-го курса Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Я прекрасно понимаю, что сейчас есть такая проблема, что авторитет нашего педагогического образования, вообще профессии учителя, падает. Может быть, вот и стоило бы, я опять сошлюсь на кино, как-то показывать такие молодежные фильмы, там, где где-то было бы и с юмором. Потому что у нас тоже – и мы были на практике в школе – и юмора хватает. Хотелось бы, чтобы они, современные школьники, задумались о том, что так важно и так тяжело иногда что-то им вложить в голову.

Александр Лукашенко:

Вот, Александр Михайлович, пусть и покажет, какую нужно хотя бы, ну, одну передачу, я не говорю программу, провести, и потом скажешь, смотрела ли ее наша молодежь, насколько рейтинг этой передачи высок был.

Так давайте создавать. Я не в шутку сказал. Вот возьми и создай такую передачу хотя бы одну, я не говорю, цикл, я не говорю, целое там направление на телевидении. И посмотришь, как молодежь на это отреагирует.

Где, как ни в родном вузе, вспоминать студенческие годы. Атмосфера в аудитории располагала. Александр Лукашенко рассказал, как учился сам и как сегодня видит развитие системы образования в стране.

Александр Лукашенко:

Была поставлена задача, чтобы в студенческих аудиториях наши люди проводили, студенты, максимум полтора-два года. Остальные два года, если у вас будет четыре года обучения, вы должны быть там. И особенно это важно, к примеру, - берем аграрную отрасль.

Я бы хотел людей, которые, особенно, из городов, поступили в эти вузы, чтобы они столкнулись с этими реалиями жизни. И пусть они лучше, если они не туда попали, пусть они на ранних стадиях (на 1-2 курсах) поймут, что они не туда попали и попробуют уйти из этого вуза или же переквалифицироваться там.

Отчасти мне это пришлось пройти, но не потому, что я неправильно выбрал этот путь. Нет. Потому что все-таки меня всегда тянуло к земле.

Я вот рассказывал только что, как я сдавал вступительные экзамены здесь, на пятом этаже. Смотрел на проходящие поезда и думал, что это не для меня, большой город. Лучше поеду в свою деревню и там буду чем-то заниматься. Меня это не прельщало. И так случайно я попал в этот вуз во многом. Это целая эпопея была почти на каждом экзамене. Но только благодаря нашим преподавателям, которые меня подталкивали. За сочинение мне «тройку» поставили. Первая в жизни была «тройка». Я там и свои стихи писал, и так, и сяк. И «тройку». В одном случае, до сих пор помню, я не выделил деепричастный оборот (с двух сторон его надо выделять, вы это сами прекрасно понимаете) и вместо «снова» написал «сново». Но когда взяли черновик (не знаю сейчас правила, но раньше черновик сверяли с чистовиком, и если там правильно написано, то это не считалось ошибкой), у меня там оказалось правильно.

Это первому страшно, а дальше студенты не стеснялись высказываться. Забросали мнениями и предложениями Президента. Вот, Ярослав Хомченко заговорил о том, как сохранить национальное достояние и память. Предложил привлекать частный бизнес к восстановлению памятников архитектуры.

Александр Лукашенко:

Мы можем восстановить все замки за одну пятилетку, но вы не получите ни одной квартиры. У нас есть другие отрасли, куда мы можем вкладывать свои деньги, и не менее важные. Для меня как для президента сегодня, когда мы уже восстановили несколько десятков этих замков, дали толчок к восстановлению, для меня важнее для тысячи многодетных семей, хороших семей, построить добротное жилье, чтобы у них была крыша над головой. Да, пускай этим занимаются частники. Хотите, возьмите замок, я вам предоставлю его.

Ярослав Хомченко, студент Могилевского государственного университета имени Кулешова:

В будущей жизни, если я буду частником, я постараюсь это сделать.

Александр Лукашенко:

С большим удовольствием представлю Вам такие льготы, потому что Вы еще и душевно это понимаете.

В этот раз как никогда много говорил Президент о символах независимой страны. Белорусам есть, чем гордиться. Поводом может стать и только отстроенный Дворец Независимости в Минске. Объект будет работать на имидж государства.

На следующей неделе там пройдет саммит глав государств СНГ. А это значит – в его стенах будет «крутиться» большая политика. Несмотря на разгар подготовки к важному событию, Президент находит время, чтобы общаться с могилевскими студентами.

Александр Лукашенко:

Посмотрите на этот центр. Площадь флага, «БелЭкспо», мы его восстановили. Там не только бал выпускников проходит. Там мы выставляем напоказ выставки, высшие достижения нашего народа. И Дворец Независимости. Мы потом народу покажем – он будет открыт для людей. Это не резиденция Президента. Там один кабинет, правда, есть для президента. Больше никаких чиновников. Рабочий кабинет. Но там сделано нашими людьми, на 90% из наших материалов. Знаете, они продемонстрировали, на что способны наши люди.

Вот этим центром мы подчеркнули то, что все, даже символично, символически, мы создали свое государство. Вот оно и есть – вот этот флаг, куда люди сегодня, молодежь приходит. Смотрю, свадьбы даже там, уже приезжают пары. Это уже традиция. Там присягу принимают. Я хочу, допустим, чтобы во Дворце Независимости, в этом церемониальном зале, огромном, где встречают, где я буду принимать глав государств и других высоких гостей, где выстраивается рота почетного караула, – там, допустим, в пионеры принимали. Пусть это будет символично.

«Держать марку» в мире сегодня не просто. Тем более, когда каждое государство отстаивает свои национальные интересы. Как тут не попасть под влияние, как отстоять свой клочок земли? И не важно, кто перед тобой – США или страны Европы.

Александр Лукашенко:

Мы видим постепенное разрушение вековых моральных устоев, превращение нравственных аномалий в норму жизни, стирание национальных, культурных различий между народами, появление глобальной англоязычной неокультуры, как ее иногда называют, основанной на американских стандартах и образцах. Заметьте: стране чуть больше, наверное, 300 лет, Америке, и какая это нация, вы все знаете, как она формировалась тоже.

В последнее время я жестко критиковал своего коллегу, публично. Это человек сегодня заявляет все чаще о какой-то исключительности своей нации, на что я обратил внимание. Это дошло до американцев. Они говорят, "зачем я так". Я им сказал, что, во-первых, это попахивает серединой прошлого века. И 50 млн человек мы грохнули в этой войне. Были плохие примеры.

Обама поднял главный вопрос о лечении 50 с лишним миллионов американцев, которые сегодня умирают под забором. Заболел – на тебя никто не посмотрит. Он правильно заявил о медицинском страховании этих людей. И что – прошло? Не прошло. Слушайте, это - чудовищно! Вот сидит парламентарий. Если бы у нас такой вопрос внесли в Парламент, 100% бы проголосовали. Нет – там не проходит.

Как публичному человеку Александру Лукашенко прилично «достается». Любая озвученная Президентом инициатива или идея тут же в обществе рассматривается, как под лупой. Вот недавно Александр Лукашенко говорил о проекте «Большая семья». Речь о помощи семьям с детьми.

Александр Лукашенко:

Я примерно говорил и подчеркивал. Но что это надо решать. Если это главная проблема, как я, главный человек в стране, не должен ее решать? И я пока не нахожу того, как вам сказать, эффективного, того единственного, самого лучшего пути, по которому мы должны пойти, решая эту проблему – многодетности. Вот в будущем году мы сведем убыль населения и рождаемость к нулю. Величайшая победа. Величайшая. Это впервые в новейшей нашей истории.

Это не так оказалось просто. Как заставить вас, молодых девушек, завтрашних матерей, заставить рожать? Как? Это же словом не заставишь, не уговоришь. И даже денег как-то не очень. А надо. Понимаете, надо, потому что если мы хотим беларусамі звацца, трэба, каб гэта і былі беларусы. Но если их нет, что тогда, кем мы будем зваться?

Поэтому у нас человеческий ресурс, физический, – это наиважнейшая сегодня проблема. И, конечно, ее надо решать. Я это озвучил. «А-то, денег нет, того нет...». Если хочешь жить, то деньги найдешь. От чего угодно, но ты найдешь. От села, мы и так немало туда денег направили, от промышленности, от лекарств, от больниц, от чего угодно, но надо рожать людей. Люди нужны сегодня. Нет, там начинают вопить, кричать, что это нереально. Все это реально.

Если Запад нас критикует где-то, запомните: мы делаем правильно. Это один из постулатов моей президентской жизни и критерий моей деятельности. Они меня ногами топчут, палки в меня бросают. Я иду и думаю: правильно делаем. Если начинают хвалить, пусть не враги, они конкуренты наши, думай: где-то ты не так сделал. Поэтому вы не гонитесь за тем, что там, на Западе, нас покритиковали. Не надо. Мы должны построить свою страну.

Это очень тяжело – позиционировать себя, о чем я сказал, в этом тесном мире. Но если мы говорим о том, что мы должны быть по-настоящему суверенны и независимы завтра и послезавтра, оставить своим детям что-то в наследство, мы должны, сжав зубы, идти этим путем.

Только в этом зале было почти две сотни студентов и преподавателей. Параллельно за общением следили еще около тысячи человек. В соседних аудиториях шла он-лайн трансляция. Президент – искусный и харизматичный оратор, ну, а тут, как говорится, и стены помогают. Но студенты подмечали не только его умение держать зал, но и некоторые чисто по-женски оценили стиль белорусского лидера.

Студенты Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Когда президент зашел в аудиторию, сразу видно, что он одет очень стильно, выдержанно, очень гармонирует его галстук с его костюмом, и, на мой взгляд, что в современном мире мужчины должны выглядеть именно так.

Президент говорил о том, что надо сокращать число лекций и увеличивать число практических занятий. Я считаю, что это правильно, потому что, только вот когда ты на своем опыте учишься, тогда это хорошо усваивается человеком.

На самом деле, я очень приятно удивлена нашим Президентом, потому что это свой человек.

Серьезный разговор длился больше двух часов. И хоть получился очень философским, было заметно: не утомил. И Президент, и студенты были на одной волне.

Студенты Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Прежде всего, в нем мы видели не столько главу государства, сколько человека, который поделился с нами и рассказами о своей жизни, и о своем президентстве.

Было интересно послушать мнение главного человека в государстве, как он видит курс нашей Беларуси, в каком направлении мы будем идти.

Уже на прощание Александр Лукашенко пообещал и впредь бывать в университете. Вот так просто и искренне говорить на сложные темы и тут же слышать отклик – дорогого стоит.