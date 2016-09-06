Что объединило Ивана Тихона, Алима Селимова и Джавида Гамзатова 6 сентября?

Новости Беларуси. И начнём выпуск с темы главной политической кампании 2016 года. 6 сентября в Беларуси стартовало досрочное голосование на парламентских выборах.

Избирательные участки открылись ровно в 10.00. Всего их более 6000.

Свою работу там начали и миссии наблюдателей. За 110 депутатских мест в Палате представителей в 2016 году поборются около 500 кандидатов. О тех, кто уже определился с выбором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные исполнители свои голоса отдавали не только членам участковых комиссий. Николай Дудинский сегодня решил выбрать пусть и не репертуар, но одного из кандидатов.

Николай Дудинский:

Планы на выходные – уборка урожая, теплица есть, яблоки!

Картошку убирать после выборов, а урну для голосования – на время перерыва. Избирательные участки уходят на «тихий час» с 14.00 до 16.00.

Николай Бусло, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №542 Советского района Минска:

Ставим, закрываем сейф этот.

За этой, как и любой другой ситуацией, происходящей на избирательном участке, следят наблюдатели. На карандаш берется всё: зарегистрировали ли нашу съёмочную группу в журнале и не возникло ли вопросов, к примеру, с паспортом избирателя.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Смотрю, у вас записи какие-то уже есть в блокноте.

Анна Варченя, национальный наблюдатель на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Чтобы все соблюдалось, и не было нарушений.

Анна Варченя:

По окончании дня вывешиваются результаты: сколько было людей. Мы, в принципе, тоже ведём подсчёт.

Голосовали 6 сентября и те, кого выбрал олимпийский пьедестал Рио. «Серебряный» тяжелоатлет Вадим Стрельцов в компании всего семейства заранее пришел на избирательный участок, потому как в воскресенье уже будет на сборах в Стайках.

А в Гродно, увидев в дверях титулованного Ивана Тихона, не удержались и метнули улыбки дамы из комиссии.

Бюллетень серебряный призер Олимпиады опускал хоть и без фирменного размаха, но привычно недрогнувшей рукой. Признаётся, что давно определился с выбором. А сделал его именно сегодня, потому что в грядущее воскресенье голос… уже пообещал быть рядом с семьей.

Они больше привыкли слышать сирену на борцовском ковре. Но сегодня два друга-борца: бронзовый призер Рио Джавид Гамзатов и двукратный чемпион мира Алим Селимов пришли на избирательный участок. Вот уж кто точно отдал голос за сильную Беларусь!

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, генеральный директор футбольного клуба «Динамо-Минск»:

Конечно, это выбор народа. И в первую очередь доверие народа тем людям, которые должны понимать ту ответственность, которую возлагают на них. Пришёл досрочно проголосовать, потому что нужно улетать.

А вот те, кому нужно уезжать на полигон, в командировку или, напротив, стоять 11 сентября в наряде – сегодня утром голосовали в 120 отдельной механизированной бригаде.

И, кстати, для резервистов выборы станут настоящим праздником – по-другому и не скажешь.

Сергей Корнев, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосований № 664 Первомайского района Минска:

Иногородним будет предоставлена возможность с субботы на воскресенье убыть в увольнение и проголосовать по месту проживания. Военнослужащие, которые проживают в городе Минске, в воскресенье так же будет предоставлено увольнение для того, чтобы они могли проголосовать по месту своего основного жительства.

Жанна Злобина:

На даче ещё, конечно, не закончен сезон.

Погода – на выходных обещают за 20ºС – и вправду стала аргументом для многих голосующих досрочно, делится наблюдениями председатель комиссии на участке в одной из минских школ. Здесь каждый избиратель, словно на уроке, у доски ставит вовсе не математический плюсик.

Вне выборов в этом кабинете занимаются младшие классы, и иногда на участок заглядывают и те, кому лишь предстоит узнать о праве избирателя.

Ирина Евтух, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 646 Первомайского района Минска:

Первоклашки бегут, забегают. Первый был парень молодой, было даже очень приятно, что он сказал: «Я первый раз голосовал в том году за Президента, а в этом иду за депутатов».

Мария Лелюкова:

На выходных днях я буду заниматься внуками, делать закатки на зиму и готовиться к выставке. Выставка овощей и фруктов.

Выборы в столь плотный график Марии Владимировны вписались лишь в первый день досрочного голосования. Поэтический клуб, концерты – 78-летняя дама уже заранее знала даже во сколько придет на избирательный участок. А сразу после заполнения бюллетеня – репетиция.

Так и у кандидатов – программы составлены, обещания отточены.

И именно 6 сентября у каждого из претендентов на депутатский портфель начали появляться первые аплодисменты поклонников.