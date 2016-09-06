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Парламентские выборы в Беларуси: портрет Восточного избирательного округа

06 сентября 2016 17:49
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Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить с каждым из 20 избирательных округов столицы. И сегодня портрет Восточного в репортаже Виктории Ходосок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое внимание уделяется в округе развитию активного образа жизни. Разогреваться на свежем воздухе местные жители теперь могут на обновлённом спортивном комплексе по улице Гамарника. Старый стадион и спортплощадки полностью отремонтировали - здесь положили искусственное покрытие и установили новое новые тренажёры.  

Наталья Миланович:
Очень здорово, что нам реконструировали наш стадион. Площадка получилась очень многофункциональная: занимаемся на ней лёгкой атлетикой, спортивными играми (футбол, баскетбол).

Летом прошлого года завершился капитальный ремонт ещё одного спортивного комплекса. Под открытым небом появились несколько площадок для тенниса, волейбола и мини-футбола.

В  полную силу работает и  обновленная после капитального ремонта гимназия №6. К удобству школьников и учителей здесь подошли комплексно: здание утеплили, заменили старые окна и коммуникации на современные. 

Татьяна Скварнюк:
По-моему, стало красиво и уютно, и тепло по словам ребёнка. Так что нам нравится.

Вячеслав Скварнюк:
Когда были каникулы, я очень рвался в школу. Потому что школа красивая, и там много друзей.

К слову, в округе активно продолжается благоустройство хоть и не новых, но важных объектов – школ, детских садов, поликлиник, парков и зелёных зон. 

Жители округа:
Не хватает, чтобы подремонтировали дорожки. Возле моего дома – там вообще.

Больше игровых площадок. Есть дети, которые хотят заниматься экстремальными видами спорта: вообще у нас, наверное, поблизости нигде и нету.

Хотелось бы больше школ, потому что классы у нас переполненные.

# Выборы-2019 # Татьяна Скварнюк # Вячеслав Скварнюк # Наталья Миланович

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