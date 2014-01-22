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В рамках проверки Вооруженных Сил впервые в Беларуси на боевое дежурство заступила зенитная ракетная батарея «Тор-М2»

22 января 2014 13:20
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, организованная по распоряжению Президента. Основная задача – определить способность военного командования управлять воинскими частями и подразделениями.

Впервые на боевое дежурство заступила зенитная ракетная батарея «Тор-М2». Ранее этот комплекс был апробирован при проведении боевой стрельбы на полигоне Ашулук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Радечко, заместитель командира батареи «Тор»:
В данный момент мы заняли стартовую позицию на полигоне «Даманово» и проводим топопривязку боевых машин, сопряжение их между собой и с командным пунктом. Проводим функциональный контроль.

# Армия Беларуси

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