В рамках проверки Вооруженных Сил впервые в Беларуси на боевое дежурство заступила зенитная ракетная батарея «Тор-М2»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, организованная по распоряжению Президента. Основная задача – определить способность военного командования управлять воинскими частями и подразделениями.

Впервые на боевое дежурство заступила зенитная ракетная батарея «Тор-М2». Ранее этот комплекс был апробирован при проведении боевой стрельбы на полигоне Ашулук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Радечко, заместитель командира батареи «Тор»:

В данный момент мы заняли стартовую позицию на полигоне «Даманово» и проводим топопривязку боевых машин, сопряжение их между собой и с командным пунктом. Проводим функциональный контроль.