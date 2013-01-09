Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и специальных премий Президента Беларуси прошла в Минске

Новости Беларуси. Во Дворце Республики прошла церемония вручения наград «За духовное возрождение» и специальных премий Президента. Высоких наград в этом году 15. Их удостоены священнослужители, сотрудники благотворительных организаций, медики и творческие коллективы.

В большом зале Дворца Республики, несмотря на то, что мероприятие торжественное и собралась, можно сказать, элита страны, царит атмосфера теплого домашнего праздника. Уже 16 год подряд премии вручают именно в рождественские дни.

И это тоже не случайно, потому что все эти люди посвятили свою жизнь именно духовному возрождению. Каждый из них в это понятие вкладывает не только свой смысл, но и поступки, дела.

Для Беларуси эта премия уже стала доброй традицией. И за время существования ее удостоились десятки людей самых разных профессий: это и священнослужители, и медики, артисты, художники, педагоги. И каждый из них заслужил эту награду своей добротой, милосердием и благими делами.

По традиции вместе с президентом премию вручает и Митрополит Филарет. Александр Лукашенко особо подчеркнул: без культуры и духовности общество существовать не может, а благодаря творческим проектам Беларусь превратилась в культурный центр Европы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не случайно праздник Рождества в современной Беларуси стал символом возрождения, возвращения к вековым ценностям, определившим наш исторический путь. Наши духовность, искусство, культура – это кровеносная система общества, дающая ему жизненные силы . Понимая это, государство делало, делает и будет делать все для приумножения этого богатейшего достояния. Для того чтобы каждый талант расцвел и ни один творческий порыв не угас. Чтобы каждый из вас, людей избранных, отмеченных особым даром, мог воплотить свои замыслы в жизнь.

2012 год дал яркие примеры происходящего на наших глазах возрождения и расцвета культуры. Воссоздан Несвижский дворцово-парковый ансамбль. Реконструирован, а, вернее, построен заново, Купаловский театр. Завершается возведение уникального комплекса – музея Великой Отечественной войны.

Благодаря масштабным международным фестивалям, выставкам, творческим проектам, охватившим все направления искусства (от фольклора и высокой классики до авангарда), Беларусь превратилась в один из центров культурной жизни Европы. Победы молодых артистов на престижных конкурсах прославили страну, можно гордиться тем, как богата талантами наша земля.

Лауреатов премии за духовное возрождение в этом году семь. Среди них – коллектив из трех архитекторов-реставраторов, работавших над Несвижским дворцово-парковым ансамблем, который включен в список всемирного наследия Юнеско. Благодаря их стараниям облик замка удалось максимально приблизить к первоначальному, а туробъект стал самым посещаемым в стране за ушедший год. Посмотреть на него приехало 400 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Друшиц, заместитель генерального директора по реставрации ОАО «Белреставрация»:

Это те ценности, которые составляют основу нашей культуры. А Несвиж – это объект уникальный. И не зря он, как представляющий универсальную историческую культурную ценность, включен Международным комитетом Юнеско ООН в список всемирного наследия.

Премия присуждена и директору Радошковичской школы-интерната Игорю Дятловскому. Благодаря его усилиям десятки детей, оставшихся без родителей, живут в домашней атмосфере и получают достойное образование. За 10 лет работы в интернате Игорь Дятловский отдал сотням маленьких детей не только свой талант педагога, но и инициировал десятки интересных проектов. К примеру, при интернате создана квартира адаптации – здесь воспитанники учатся самостоятельной жизни.

Игорь Дятловский, директор ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

В профессиональном плане радует то, что, когда дети, уже закончив школу, которые стали взрослыми, создали свои семьи, поздравляют тебя с Днем рождения, приезжают в школу. Самое главное, когда видишь результат своего труда.

Среди лауреатов и настоятельница женского монастыря в Гродно игуменья Гавриила. Своим трудом она внесла личный вклад в сохранение культурного наследия, благотворительную и издательскую работу. 20 лет назад игуменья поставила перед собой цель возродить гродненскую святыню, а уже сегодня отреставрированы все строения монастыря. И теперь древняя обитель, известная еще с XII века, своей новой духовной жизнью обязана именно ей. А сама игуменья Гавриила подчеркивает: о добре нужно не говорить, а его совершать.

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря (Гродно):

Не только какое-то материальное может быть добро или помощь. Достаточно подчас прийти и квартиру убрать, доброе слово сказать, выслушать человека. Это уже есть великая помощь. Кажется, язык – малый член, но он может и убить человека, и воскресить человека.

Награды удостоен и коллектив гомельского медико-генетического центра «Брак и семья». Когда уже все надежды иссякли, а появление на свет маленького чуда казалось невозможным, благодаря этим врачам десятки семей стали счастливыми родителями. Медики здесь добились и снижения детской смертности. А для региона, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, это особенно важно.

Олег Криволапов, главный врач Гомельского областного диагностического медико-генетический центра с консультацией «Брак и семья»:

Самая главная цель наших работников – это как можно раньше, как можно точнее, как можно больше дать информации будущим родителям о здоровье их ребенка. Естественно, это будет здоровье всю его жизнь.

Среди лауреатов и директор Благотворительного католического общества «Каритас» Витебской епархии Виталий Кульпекша. Религиозная миссия оказывает помощь детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям. Организовывают ремонты в больницах, интернатах, закупают необходимые оборудование и лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пускай все эти люди немного смущаются перед телекамерами, персоны они все-таки не медийные, но действительно профессионалы в своих областях, те, кто полностью посвящает себя своему делу.

Виталий Кульпекша, директор религиозной миссии «Благотворительное католическое общество «Каритас» (Витебск):

Мы реализовали все намеченные нами проекты, помогли многим социальным учреждениям, которые нуждались в нашей поддержке, помогли людям, которые ждали нашей помощи.

9 января вручены также 10 специальных премий Президента Республики Беларусь в области культуры и искусства. Учитывая то, что 2012 был Годом книги, большинство работ так или иначе связаны с литературой. Торжественную церемонию продолжил праздничный концерт.