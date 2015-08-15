Новости Беларуси. Центризбирком планирует зарегистрировать кандидатов на пост Президента Беларуси 10 сентября. Об этом сообщила сегодня глава ЦИК Лидия Ермошина на внеочередной конференции Белорусского союза женщин.

Она также отметила, что кандидаты после регистрации смогут проводить встречи с избирателями. Делать это можно будет на заявительной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь Белорусский союз женщин всегда принимал активное участие в политической жизни страны. В этом году от организации в избирательные комиссии выдвинуто 119 кандидатур.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Представительство женщин в территориальных избирательных комиссиях – 6,2 процентов. Такой же процент уже в наблюдении за выборами. Если сравнить с выборами прошедших годов, я бы сказала, что Союз активизировался. Вообще участие женщин в избирательных комиссиях даже на этом уровне, территориальном, где мужчин достаточно много, 59 процентов. Я думаю, в участковых женщин будет порядка 70 процентов. Так что выборы держатся на женских плечах в полном смысле этого слова.

Сегодня союз объединяет 180 тысяч женщин. Советы созданы во всех областях, районах и городах страны. Оказывает объединение социальную и консультативную помощь. Способствует укреплению семьи. Активно расширяет международную деятельность. И предметно следует одной из основных целей – повышению статуса женщин.

Надежда Ермакова, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

Статус женщины в нашем государстве, конечно, очень высокий. Сегодня у нас министры – женщины, заместители министров – женщины. У нас есть доверие к женщинам. Женщины, себя уважающие, хорошо работают. Поэтому их замечают и выдвигают на должности. Но, наверное, не это самое главное. Главное – быть человеком и мамой. Вырастить деток и воспитать их – эта главная функция женщины.

Форум принёс и кадровые изменения. Новым председателем объединения избрана министр труда и социальной защиты Беларуси Марианна Щеткина. На этом посту она сменила Надежду Ермакову.