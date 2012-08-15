Почти 50 белорусов 15 августа получили госнаграды

Новости Беларуси. Награды лучшим людям страны по поручению президента вручил сегодня премьер-министр Беларуси. Награждены орденами и медалями, отмечены почетными званиями и благодарностью главы государства почти 50 человек. Среди них руководители предприятий и госслужащие, работники промышленности, транспорта, энергетики. Награды получили сотрудники прокуратуры и налоговых органов. Чествовали также представителей культуры, образования и спорта. Они удостоены наград за многолетний созидательный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимофей Дейниченко, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по борьбе греко-римской:

Очень приятно получать награду от государства, которое признает твои спортивные достижения. За следующие 4 года хочу подготовиться к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Людмила Василевич, помощник прокурора Брестской области:

Приятно и несколько неожиданно для меня. Старалась помогать людям, защищать интересы государства. Тот опыт, который я получила за годы своей работы, я обязательно буду передавать молодым.