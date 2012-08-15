Сергей Лавров: Россия сделает все, чтобы оценки парламентских выборов в Беларуси были объективными и непредвзятыми

Новости Беларуси. В белорусско-российских отношениях ни по одному вопросу нет напряженности. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили широкий спектр тем. От темпов роста взаимного товарооборота – отмечается его солидный прирост – до сотрудничества во внешнеполитической сфере и обороны единого пространства Беларуси и России.

Было отмечено, что нынешний год 20-летия установления дипотношений между странами стал весьма продуктивным. Двусторонние контакты отмечены хорошей динамикой. За несколько последних месяцев Беларусь с визитами посещали президент России, премьер-министр, руководители обеих палат российского парламента, губернаторы. На встрече обсуждались некоторые вопросы внешнеполитического взаимодействия, а также предстоящие в Беларуси выборы в Парламент и деятельность ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается нашей позиции по международным проблемам и «горячим», прежде всего, точкам, она полностью совпадает с оценками и деятельностью Российской Федерации. Поэтому в этом плане вы можете быть абсолютно спокойны, уверены. Мы поддерживаем все ваши устремления, особенно по Сирии, по нормализации там ситуации. Мы абсолютно поддерживаем Ваши заявления. Я их вживую, из Ваших уст слышал. И мы придерживаемся такой же точки зрения.

Из факторов, которые «настораживают», это, конечно, парламентские выборы. Вы понимаете, что идет активизация политической деятельности, и не всегда в нужном направлении. Но пока в Беларуси нет никаких таких всплесков, если не считать Запад, который всегда нам подкинет какой-то вопрос.

Недавно назначили некоего Мекаччи главой делегации ОБСЕ. Я думаю, могли бы найти более сведущего человека в части Беларуси и ситуации в республике. Мы внимательно сейчас изучаем все эти позиции и, конечно же, будем соответствующим образом реагировать.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Насчет парламентских выборов и деятельности ОБСЕ мы говорил сегодня в МИДе. У нас есть решение Совета глав государств СНГ о повышении роли миссии наблюдателей СНГ на президентских и парламентских выборах. Это решение направлено на то, чтобы больше наших наблюдателей оказывали влияние на эти процессы на всем европейском пространстве, чтобы не было монополии ОБСЕ в лице БДИПЧ, в лице Парламентской ассамблеи, а чтобы оценки давались на основе взвешенных и коллективных подходов и мнений.Россия обеспечит участие своих граждан в различных наблюдательных миссиях на выборах в парламент Беларуси и в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и в составе БДИПЧ, и, конечно, в составе миссии наблюдателей СНГ. Так что я могу заверить, что мы будем делать все, чтобы оценки были объективными и непредвзятыми и не были предметом односторонних кем-то выдуманных правил, которые пытаются навязать в ОБСЕ, вопреки нашим коллективным многократным предложениям выработать общеприемлемые правила наблюдения за выборами. Сейчас растет понимание в рамках ОБСЕ того, что нужно все-таки в этой сфере наводить порядок.

На встрече в Министерстве иностранных дел главы ведомств не только обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая вопросы обеспечения региональной и европейской безопасности, говорили о взаимодействие Беларуси и России в различных интеграционных форматах: от Союзного государства до Таможенного союза, ЕЭП, ОДКБ и СНГ.

Прозвучала и тема о зоне свободной торговли. Беларусь рассчитывает на эффективную работу этого договора.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Либерализация торговых режимов является универсальной тенденцией, которая проявляется во всех без исключения регионах. Мы хотим максимально облегчать торговый режим, что будет позитивно сказываться и на наших экономических связях, на положении экономических операторов всех участников этой зоны, и, конечно, на потребителях, которые будут в выигрыше.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Зона свободной торговли по определению дает гораздо больший простор развитию всех форм торгово-экономического прежде всего взаимодействия. Это соглашение, которое на новом, современном этапе фиксирует принципы свободной торговли. И поскольку диапазон действия этого соглашения – вся территория СНГ, то, естественно, мы ожидаем серьезного синергического эффекта этого соглашения.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 августа прибудет в Беларусь с рабочим визитом

Глава МИД России Сергей Лавров – с рабочим визитом в Беларуси. 15 августа в Минске пройдут переговоры в Министерстве иностранных дел, где стороны обсудят широкий круг вопросов и возможности дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в рамках интеграционных структур на пространстве СНГ, в частности, Союзного государства, Таможенного союза, Единого экономического пространства и ОДКБ.

Кроме того, министры примут участие в церемонии гашения памятного почтового конверта, выпуск которого был приурочен к 20-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.