Борис Батура: Здоровый образ жизни и модернизация предприятий должны быть среди главных тем для СМИ

Новости Беларуси. Здоровый образ жизни и модернизация предприятий должны быть среди главных тем для средств массовой информации – считает губернатор Минской области. Такое мнение Борис Батура высказал на встрече с руководителями республиканских и региональных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам губернатора, в области в 2013 году будут открыты 110 небольших высокотехнологичных предприятий.

Хотя в целом разговор получился неформальным. Руководитель центрального региона поблагодарил журналистов за тесное сотрудничество и объективное освещение событий в Минской области. По его словам, критические репортажи на телевидении и печатная аналитика помогают местной власти работать куда эффективнее.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Мы благодарны всем журналистам, которые освещают деятельность Минского региона, доводят до нас определенные проблемы, которые проявляются иногда, в определенные периоды времени. И мы работаем над тем, чтобы, конечно же, эти замечания, а иногда просьбы населения, которые передаются через прессу, стараемся их удовлетворить.