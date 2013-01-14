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В Багдаде совершено покушение на министра финансов Ирака

14 января 2013 07:32
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Новости Ирака. На востоке Багдада — громкое покушение. Под ударом оказался министр финансов Ирака. Бомба взорвалась во время следования кортежа Рафиа аль-Иссави. В результате взрыва сам политик не пострадал. Ранения получили двое его телохранителей.

Сунниты — приверженцы одной из ветвей ислама, к которой относится и сам министр, утверждают, что это предупреждение в их адрес. В декабре в стране вступили в силу законы по борьбе с терроризмом.

После этого 9 телохранителей аль-Иссави были арестованы. А законы вызвали массовые акции протеста среди суннитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Покушение

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