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В Греции неизвестные обстреляли кабинет премьер-министра страны

14 января 2013 15:15
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Новости Греции. В Греции неизвестные обстреляли кабинет премьер-министра Антониса Самараса. Одна из пуль попала прямо в окно. Нападение было совершено на офис партии «Новая демократия». Ее лидером является премьер Греции.

По различным данным, злоумышленники приехали к офису на мотоциклах или автомобиле. Нет единого мнения о и количестве нападавших.

Несколько дней назад другие офисы этой партии пытались поджечь. В некоторых были выбиты стекла.

Никто не задержан, причины выясняются. Однако Греция находится в очень тяжелой экономической ситуации. Социальное напряжение в обществе растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Покушение

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