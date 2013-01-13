Православные верующие отметили Рождество Христово. Президент посетил храм Всех святых в Минске

Новости Беларуси. Православные верующие отметили Рождество Христово. В церковном календаре — этот праздник второй по значимости после Пасхи. Именно этот день две тысячи тринадцать лет назад по преданию родился Иисус Христос. Праздничные богослужения прошли по всей Беларуси. Тысячи верующих пришли поставить свечи и помолиться за своих близких, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Президент в этот день вместе с младшим сыном Николаем приехал в храм Всех святых в Минске. В прошлом году здесь открыли и освятили монумент Алексию второму. Это первый памятник Патриарху. Александр Лукашенко здесь возложил цветы. А в храме главу государства поприветствовал Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.

Президент побывал в нижнем приделе храма в честь Иоанна Крестителя, который был освящен в декабре 2010 года. Стены сакральной комнаты расписаны сценами из земной жизни святого. И здесь же Глава государства зажег рождественскую свечу.

По праздничной традиции Александр Лукашенко и Митрополит обменялись подарками. Филарет преподнес Президенту икону Рождества Христова. Глава государства вручил Митрополиту настенные часы, украшенные резными кружевными орнаментами, выполненными в уникальной технике Сожской скани.