«Большой разговор» – на цитаты: Беларусь продолжает обсуждать посылы Президента

Новости Беларуси. «Большой разговор. Импульс для важных дел». С таким заглавием 7 февраля вышла в тираж одна из самых влиятельных государственных газет страны – «СБ. Беларусь сегодня». Сразу на трех полосах акценты более чем 7-часовой дискуссии главы государства с представителями общественности, журналистами и экспертами. За круглым столом собрались все, кому не безразлично, чем сегодня живет страна и что же будет завтра. Говорили о том, что волнует каждого.

«Большой разговор» – на цитаты. И сегодня Беларусь продолжает обсуждать посылы Президента.

В самое влиятельной государственной газете страны сегодня на перовой полосе почти программное заявление: от социальных вопросов до отношений с союзниками.

В семичасовом общении главы государства с белорусами – правдиво и смело о самом важном. Требование Президент «по 500» обсуждают на кухнях и производстве. А экономисты уже просчитали, как будут добиваться поставленной цифры. Многие предприятия эту планку перепрыгнули. В целом средняя зарплата уже выше отметки в 400 долларов.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь:

Мы уже эту задачу решили и решили достаточно давно за счет эффективности производственных процессов, эффективной работы технологического процесса и улучшения управленческих процессов в том числе.

500 долларов – это нижняя планка средней зарплаты. Можно и больше. Но необходимо, чтобы это не повлияло на социальную сферу.

В Беларуси строятся не школы, а целые учебно-педагогический комплексы. Здесь есть все для учебы и отдыха юных белорусов.

Елена Буглаева, директор учебно-педагогического комплекса «Ясли-сад – начальная школа № 10:

То, что у нас открылось новое учреждение в сентябре, это большой праздник и большое значимое событие для жителей микрорайона.

Елена Симонович, житель Бреста:

Старший ребенок в школу ходит, младший – в садик. Очень удобно, рядышком, близко. Дети довольны. Школа очень красивая.

Чему учат в школе – еще один вопрос, касающийся всех и каждого. Белорусская образовательная модель еще ошлифовывается. Среди прочего необходимо научить мальчишек орудовать инструментами, а девочек – готовить.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сам драва магу калоць, сена касіць, калі трэба, поле успахаю.

Игорь Марзалюк заканчивал советскую школу. Как педагог-историк он хотел бы оставить лучшее из прошлого, как парламентарий внедрить новые образовательные подходы.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я лічу, што тое, што ў нас 5 дзён плюс адзін дзень на факультатывы, альбо на гурткі, альбо на працоўнае, фізічнае навучанне, гэта правільна. Рабіць шосты дзень, загружаць яго ўрокамі, як многія падумалі, гэтага няма, не было і не будзе.

Впрочем, поучиться стоит и белорусским чиновникам, как правильно продвигать имидж государства на международной арене. Первое – необходимо развенчать стереотипные мифы о Беларуси, второе – открыть лицо Синеокой.

Евгений Прейгерман, политолог:

В пользу Беларуси играет то обстоятельство, что мир вошел в эпоху того, что называют турбулентность, неопределенность. Перестраиваются многие привычки, институты и в том числе мифы, которые ранее никем не ставились под сомнения, а теперь будут ставиться. И нам нужно сегодня не сидеть и наблюдать за этим, не жаловаться, как там хорошо или плохо к нам относятся, а просто брать инициативу в свои руки.

«Большой разговор с Президентом» стал еще и общенациональной площадкой для экспертных мнений. Евгений Прейгерман, например, предложил главе государства встретиться с экспертами и бизнесменами из ЕС в Минске. Тогда и у этого диалога появится эпитет большой и такие же возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.