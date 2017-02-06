Очень высокий конкурс: 11 марта пройдут выборы в 5 созыв Молодежной палаты

Новости Беларуси. Выборы в 5 созыв Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов пройдут 11 марта. Юбилейный созыв будет проходить по новым правилам: кроме традиционного интернет-голосования в 2017 году состоится и второй этап выборов. Он будет представлять собой единый день голосования.

Отдать свой голос молодые люди смогут в учебных заведениях в 57 округах столицы.

Участвовать в выборах могут старшеклассники, студенты 1-3 курсов вузов, ссузов и профессионально-технических училищ.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты IV созыва при Минском городском Совете депутатов:

Очень высокий конкурс. С учетом того, что большая часть столичной молодежи принимает участие в выборах: либо избирается, либо изъявляет свой голос. Достаточно хорошая лидерская школа, потому что за те 2 года, пока работает созыв Молодежной палаты, очень многие осознают те приоритеты, которые необходимо выбирать в дальнейшем в своей карьере, своей деятельности.

Даже если это не будет государственная служба, человек понимает тот приоритет, который стоит перед ним как перед, к примеру, бизнесменом. И понимает ту ответственность, которую возлагает на него государство, даже если он занимается частной формой деятельности.

Участники IV созыва уже перевели деятельность в практическое русло: расширили международное сотрудничество, а также приняли активное участие в вопросах благоустройства города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.