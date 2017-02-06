Везде должен быть минимум служащих: Александр Лукашенко сокращает госаппарат

Новости Беларуси. Непрерывное кадровое обновление и исполнительская дисциплина. Такие задачи перед Администрацией Президента поставил 6 февраля глава государства.

Александр Лукашенко уверен: в этой структуре должны остаться только те, кто хочет работать и приносит пользу стране.

Как главный политический штаб главы государства, Администрация Президента должна аккумулировать самые передовые идеи и стать мощным идеологическим центром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что главный политический штаб Президента нуждается в изменениях и разумных реформах, Александр Лукашенко впервые заявил чуть больше месяца назад. Назначая нового руководителя Администрации, глава государства поставил четкую задачу: создать мощный экспертный центр, который будет способен генерировать взвешенные решения по самым важным для страны вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И естественно, я жду от руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу. Необходим жесткий контроль за процессом дебюрократизации и молниеносное реагирование на изменение ситуаций в политике, экономике, социальной и иных сферах.

Администрация Президента – организация компактная. Это необходимый механизм, который помогает выстраивать эффективную работу главе государства. Выражается это во многом. Например, сотрудники участвуют в подготовке законопроектов, распоряжений, поручений. Под началом «штаба» – несколько организаций, часть из них с дублирующими полномочиями. А потому цель реформы – не просто сокращение кадров, а оптимизация их работы.

Другими словами – передать часть лишних функций смежных структурам.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Порядка 30% будет сокращено государственных служащих, которые работают сегодня в Администрации Президента. Но если говорить по цифрам, я могу сказать, что структура Администрации Президента невелика – это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы предложили сегодня.

Этой же работой сегодня занимается и правительство, и все республиканские органы управления. Сейчас отрабатывается указ по оптимизации, где будут определены и процент сокращения для всех остальных государственных учреждений.

Тысячи просьб разобраться, пояснить и принять меры. В этих шкафах, как в архиве, в течение пяти лет хранятся все письменные вопросы от граждан. Вникать и помогать в решении проблем – одна из главных задач чиновников всех уровней.

Прямые линии, приемы граждан – в стране налажена целая система работы с обращениями граждан.

Татьяна Селивочик, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Если в 2012 году в Мингорисполкоме от всей почты на контроле было где-то 30%, то в 2016 на контроле было уже около 80% обращений. Это очень большой плюс, потому что когда есть контроль выше, нижестоящие организации совсем по-другому в будущем рассматривают эти обращения.

Это еще одно принципиальное требование главы государства: не оставлять без реакции ни одно из обращений.

Касается оно и работы Администрации Президента. Минимум бюрократии и максимум внимательного отношения – слагаемые, которые должны составить устойчивую формулу взаимоотношения властных структур и жителей страны.

Александр Лукашенко:

И давайте договоримся: если только хоть один раз на уровне Президента или где-то прозвучит упрек в плане излишнего бюрократизма, считайте, что вы работаете плохо. Поэтому начинайте с сегодняшнего дня. Никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует сегодня зачастую, жалобы, заявления на имя Президента, в Администрацию Президента, вниз.

Никакого сбрасывания. Правильно люди нас упрекают: «Мы обращаемся к Президенту как к последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся».

Я буду считать это махровым бюрократизмом как минимум. И не дай бог, мы обнаружим подобные факты.

Работа Администрации строится по вертикальному принципу. В каждом регионе у главы государства есть специальные помощники – это, по сути, «глаза и уши» Президента. Поэтому их решения обязательны к исполнению.

Александр Лукашенко:

Все остается по-прежнему: координация, направления работы помощников, где нужно – и руководства. Вмешательство в их деятельность остается за главой Администрации Президента. Притом нужно открыть прямой доступ инспекторов по областям, помощников, на Президента при необходимости.

Не ваше дело вмешиваться в работу руководителей горисполкомов и облисполкомов, они за это отвечают.

Но у вас очень тонкая, щепетильная работа, где вы должны подойти и ему шепнуть на ухо. И это должно для него прозвучать как набатом – что это надо сделать, и сделать именно так.

Основной посыл встречи – «брать не количеством, а качеством». Важно уметь решать глобальные задачи меньшими силами. А потому особое внимание исполнительской дисциплине и персональной ответственности каждого чиновника. Вопрос об акционировании Николай Радоман поднимал во время «Большого разговора» с Президентом.

Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:

Надо это акционирование? Зачем, что оно дает? Или оно дает улучшение управляемости предприятиям? Нет. Или оно дает какие-то экономические преференции? Нет. Это надо только для того, чтобы успешно работающее предприятие под конец года часть своей прибыли отдало в бюджет района или области. Зачем это все надо?

Александр Лукашенко потребовал немедленного выполнения всех поручений, которые он давал в ходе диалога. Без проволочек и лишней бумажной волокиты.

Александр Лукашенко:

Прошел «Большой разговор» с Президентом, Президент заметил главное. Не ждите нормативно-правовых актов. Сказано Президентом – завтра должно быть исполнено. Значит, надо выбрать то, что сказал Президент, начиная от нормативных требований и инструкций пожарников, санитарных служб и прочая к бизнесу, и немедленно исполнить.

Если поручил Президент на основе этого разбирательства Радомана не трогать, дайте ему возможность работать. И внесите немедленно изменения в законы и законодательства. Уже к утру должны быть предложения.

В «Большом разговоре» с Президентом участвовали не только журналисты, но и порядка 100 экспертов: политологов, экономистов. Результат встречи – свежий, коллективный взгляд на самые актуальные проблемы. Форма, как показала практика, работает.

Поэтому одна из инициатив – активнее привлекать экспертное сообщество к обсуждению самых важных тем.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

На мой взгляд, это весьма и весьма позитивно. Многих недостатков нормативных актов, которые мы потом через год корректируем, можно было бы избежать, если бы они обсуждались более широким экспертным мнением.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Это нужно для того, чтобы главе государства вносились предложения по реализации, особенно в сегодняшней, достаточно непростой экономической ситуации. Предложения, которые анализировали бы сложности в развитии экономики всесторонне, а не однопланово, как это иногда трактуется некоторыми министерствами и ведомствами.

Именно поэтому Администрация должна, наверное, получать экспертные заключения от представителей различных экономических школ. И на основании этого вырабатывать некое собственное решение для внесения главе государства.

Но главное – работа с людьми. Во главу угла не формализм, а вдумчивое отношение к общению с гражданами.

Фундамент общей национальной идеи – это все то, чем сегодня гордиться Беларусь: достижения в производстве, науке, культуре и спорте.

Александр Лукашенко:

Нам надо четко определиться по идеологии и выстроить некую систему идеологической работы в государстве. Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни и прочее.

Но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии: «А, там четверг и еще единый день информирования – мы сейчас всех начальников, заместителей, а если не хватит, то и еще каких-то людей с портфелями и без направим в трудовые коллективы. Они будут вести по определенной теме разговор с людьми». А умеют ли они это делать?

Администрация Президента станет в авангарде обновления всего государственного аппарата. По такому же принципу будет налажена работа всех госструктур.

Александр Лукашенко:

Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы должны людям зарплату нормальную дать. Не будут работать головатые люди, грамотные люди, если мы им будем платить нормальную зарплату. Но зарплату миллионам госслужащих и прочих служащих мы нигде не найдем, таких денег нет. Только за счет сокращения вы получите дополнительные деньги и плюс из бюджета то, что вы сэкономите.

К чиновникам самые высокие требования. С «портфелями» останутся только те, кто соответствует самым высоким стандартам. Важно не только уметь брать ответственность, но и приносить реальную пользу государству.

Академия Управления – главная кузница руководящих кадров. Сегодня вузу предстоит не только пересмотреть учебные программы (они должны быть максимально приближены к реальным условиям работы), но и серьезно обратить внимание на качество обучения и востребованность выпускников в качестве управленцев.

Александр Лукашенко:

Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие. Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчиков общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими.

Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Что он за руководитель, если он не знает юриспруденции в каком-то объеме и не знает экономики, экономических законов, так как развивается наша страна.

Ну и управление. Еще раз подчеркиваю: отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень. Может быть, даже как мы назначаем кадры – с учетом рекомендаций.

Компактный, высококвалифицированный, способный быстро и качественно реагировать на внешние и внутренние вызовы современности. А главное – нацеленный на помощь людям.

Таким Александр Лукашенко видит аппарат госуправления уже в самое ближайшее время. Масштабные, но разумные реформы начнутся в течение месяца.