Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин уверены в хороших перспективах развития белорусско-российского взаимодействия в 2013 году. Это Президенты отметили в своих поздравительных посланиях друг другу по случаю наступающего Нового года и Рождества.

«Приятно отметить, что уходящий год был для Беларуси и России годом активного политического диалога и конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства и Единого экономического пространства, - говорится в поздравительном послании Александра Лукашенко Владимиру Путину. - Убежден, что и в наступающем году благодаря совместным усилиям будут реализованы новые масштабные проекты, достигнуты договоренности по актуальным вопросам, что станет весомым вкладом в развитие интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между братскими народами».

Александр Лукашенко направил поздравительные послания высшему руководству Российской Федерации, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и другим руководителям стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Поздравления от имени Президента Беларуси также направлены руководителям международных организаций, российских регионов, известным политическим и общественным деятелям, представителям деловых кругов.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, видных государственных, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.