Александр Лукашенко: Народ не простит, если мы не обеспечим его безопасную жизнь и суверенитет страны

Новости Беларуси. Президент одобрил новую Военную доктрину. Сегодня, 22 января, во Дворце Независимости состоялось заседание Совета Безопасности. Как отметил Александр Лукашенко, обеспечение стабильности и безопасности – главное условие устойчивого развития государства и важнейшая задача. В последнее время число вооруженных конфликтов в мире увеличилось. Вспомнить хотя бы Ирак, Ливию, Сирию, Украину.

Анализ современной обстановки как раз и вынуждает скорректировать подходы к комплексному реагированию на современные угрозы. На заседании обсуждался проект новой Военной доктрины. Он не предусматривает кардинальных изменений в военной политике государства, а скорее корректирует и дополняет некоторые положения. Так, внимание в проекте уделено характеру современных конфликтов и отношению нашей страны к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

В настоящее время мы констатируем, что прямая военная угроза в нашей стране отсутствует. Прямая военная угроза. На первый план вышли вызовы иного характера. Активное использование «цветных революций» для свержения законной власти привело к увеличению количества вооруженных конфликтов. При этом все чаще достижение политических целей происходит путем подрыва государства изнутри.

В состояние хаоса ввергнуты Ирак, Ливия, Йемен, продолжается кровопролитие в Сирии. До сих пор не удалось нормализовать обстановку в Украине. Ряд «горячих точек» находится в замороженном состоянии и может вспыхнуть в любой момент. Терроризм захлестнул мир: от европейского континента до Соединенных Штатов Америки, поток бегущих от войны беженцев активно устремляется в Европу. Усилились противоречия между Российской Федерацией и государствами-членами НАТО, если не сказать больше. И между ними оказались мы, как между молотом и наковальней. Анализ современной обстановки вынуждает нас скорректировать подходы к комплексному обеспечению национальной безопасности, в том числе в военной сфере.

Хочу еще раз отметить: у любого народа к власти всегда были и есть претензии. И цены высокие, и мяса, молока вроде бы мало. Или много. И зарплаты, и пенсии невысокие, заборы поломались, крыши прохудились, снег не убрала власть с улиц, машина не очистила вовремя, чтобы выехать, и так далее. Все эти претензии были и будут. И с течением времени эти претензии уйдут, они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного — если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны. Вот тогда ни шмотки, ни мясо, ни яйца, ни молоко, ничего не надо будет. Когда не будет куска земли, на котором будут жить наши дети и внуки. Поэтому если останется последний рубль в бюджете или в кармане государственном, то потратить его следует на безопасность нашего народа.

Задача по подготовке документа была поставлена год назад. По сути, новая Военная доктрина обеспечивает преемственность документа, датированного 2002 годом. Вместе с тем есть и ряд новшеств. Так, например, здесь прописаны основные направления по развитию оборонного сектора белорусской экономики. Доработанный документ будет вноситься в Парламент на рассмотрение.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Изменилась внешняя и внутренняя обстановка. Изменились подходы к вопросам вооруженных конфликтов. Изменились подходы к силам и средствам, которые задействованы в этих вооруженных конфликтах. Поэтому, учитывая эти три основных направления, была проведена работа. И сегодня мы имеем совершенно новый документ, но его оборонительная направленность сохранилась. Это тот документ, который позволяет нам четко отслеживать те вызовы и угрозы, которые существуют у нас.