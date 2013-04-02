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Петр Миклашевич назначен председателем Конституционного суда

02 апреля 2013 21:14
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Новости Беларуси. Законотворческий сезон открыли белорусские парламентарии. 2 апреля на первом заседании второй сессии Совета Республики согласованы назначения Президента: в должности утвержден председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Как сообщает БелТА, Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента, отметил, что «Петр Миклашевич хорошо известен как человек с богатым профессиональным и жизненным опытом. При его активном участии готовятся послания о состоянии конституционной законности в стране. Петр Миклашевич выступает за то, что Конституционный суд должен быть открытой и прозрачной структурой».

Сегодня депутаты на сессии рассмотрели около 70 законопроектов. Основные касаются экономического блока, в том числе это проекты законов «Об инвестициях» и «О концессиях». Эти документы, а также антимонопольное законодательство призваны улучшить инвестиционный имидж Беларуси.

Также сенаторы сегодня проанализировали экономику Беларуси в рамках ЕЭП с учетом вступления России в ВТО.  Совместно с экспертами депутаты верхней палаты парламента обсудили и перспективы вступления во Всемирную торговую организацию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Петр Миклашевич # Отставки и назначения в Беларуси # Валерий Мицкевич

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