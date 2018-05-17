Безработица в Беларуси за год снизилась на 0,4 процентных пункта

Не смотря на то, что безработица в стране на 1 мая составила 0,5 %, сократившись за год на 0,4 процентных пункта, проблема остается. Представляемый депутатам декрет Президента «О содействии занятости» – очередной шаг. Документ направлен в первую очередь на то, чтобы власти на местах максимально содействовали людям в трудоустройстве. Предусмотрены и стимулы, чтобы каждый стремился иметь нетеневой доход.