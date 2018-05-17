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Безработица в Беларуси за год снизилась на 0,4 процентных пункта

17 мая 2018 08:29
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Новости Беларуси. Максимальное содействие занятости. Направленный на это пакет документов 17 мая рассматривают в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработица в Беларуси за год снизилась на 0,4 процентных пункта-1

Не смотря на то, что безработица в стране на 1 мая составила 0,5 %, сократившись за год на 0,4 процентных пункта, проблема остается. Представляемый депутатам декрет Президента «О содействии занятости» – очередной шаг. Документ направлен в первую очередь на то, чтобы власти на местах максимально содействовали людям в трудоустройстве. Предусмотрены и стимулы, чтобы каждый стремился иметь нетеневой доход.

Безработица в Беларуси за год снизилась на 0,4 процентных пункта-4

Всего в повестке дня парламентариев около 10 законопроектов. Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров. К слову, это заседание проходит в непривычном для депутатов месте: Овальный зал временно закрыт, он на ремонте.

# Занятость в Беларуси # Фотофакт

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