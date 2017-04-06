«Безопасность и гуманитарная ситуация на Донбассе». Встреча в «нормандском формате» пройдет 6 апреля в Минске

Новости Беларуси. В «нормандском формате». В Минске 6 апреля встретятся помощники Президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. О проведении очередных консультаций было объявлено по итогам состоявшегося в минувший вторник телефонного разговора Владимира Путина, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель. Лидеры трех стран условились продолжить контакты в «нормандском формате». Эту информацию подтвердили и в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Такая встреча в Минске готовилась, она состоится в белорусской столице. Это не первая встреча в этом формате. Как и все предыдущие, она проходит в закрытом для прессы режиме.

Повестка заседания не разглашается. Однако из источников, близких к переговорному процессу, стало известно, что ключевыми вопросами будет безопасность и гуманитарная ситуация, которая сложилась в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Положение на Донбассе остается напряженным, сторонам не удается отвести тяжелое вооружение. Хотя с 1 апреля в регионе вступил в силу режим прекращения огня. О нем договорились в Минске по итогам переговоров контактной группы. Тем не менее, судя по поступающей информации, эти решения не соблюдаются.