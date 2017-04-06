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«Нормандская четверка» в Минске. Помощники президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии приедут в Беларусь

06 апреля 2017 04:49
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Новости Беларуси. В «нормандском формате». Минск готовится к встрече помощников президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Эту информацию подтвердили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

О проведении встречи было объявлено по итогам состоявшегося в минувший вторник телефонного разговора глав России, Германии и Франции. Лидеры трех стран условились продолжить контакты в «нормандском формате», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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