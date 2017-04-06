«Нормандская четверка» в Минске. Помощники президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии приедут в Беларусь

Новости Беларуси. В «нормандском формате». Минск готовится к встрече помощников президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Эту информацию подтвердили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

О проведении встречи было объявлено по итогам состоявшегося в минувший вторник телефонного разговора глав России, Германии и Франции. Лидеры трех стран условились продолжить контакты в «нормандском формате», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.