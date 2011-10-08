БелТА: Белорусы не откликнулись на призывы оппозиции прийти на «Народны сход»

Сегодня в Минске на «Народны сход», созываемый оппозицией, пришли около 200 человек, учитывая журналистов, передает корреспондент БЕЛТА. Понаблюдать за акцией пришли сотрудники как белорусских массмедиа, так и журналисты из Германии, Польши, собственные корреспонденты СМИ других стран. Если не учитывать количество корреспондентов, то число участников несанкционированной акции - около 150 человек. Примерно половина собравшихся просто стоит под зонтиками под дождем. Лишь небольшая группа иногда скандирует лозунги.

Инициированное оппозицией несанкционированное «Народное собрание» в Минске прошло спокойно, без задержаний, заявил агентству «Интерфакс-Запад» начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.

«Со стороны органов внутренних дел все было грамотно: охрана общественного порядка была обеспечена, задачи, которые на нас возлагались, - выполнены», - сказал К.Шалькевич, комментируя прошедшую в Минске несанкционированную акцию.

«Все прошло спокойно, без эксцессов. Были не совсем адекватные молодые люди, но на общий спокойный характер (мероприятия – ИФ) они не повлияли», - добавил он.

Собеседник агентства заметил, что во время несанкционированного митинга милиция не проводила задержаний.