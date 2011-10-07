Пресс-конференция Александра Лукашенко для российских СМИ

К этой встрече с Александром Лукашенко российские журналисты готовились, путешествуя по Гомельской области и знакомясь с социально-экономическим потенциалом региона. В Минск уже приехали с конкретными вопросами, ведь увиденное ими здесь, далеко не то, о чем пишут в России. И к этой поездке, заметил президент, Беларусь не строила потемкинские деревни.

Александр Лукашенко:

Годы идут, но проблема объективного информирования россиян о ситуации в Беларуси еще остаетс. Не могу не удивляться, когда вижу порой репортажи из Беларуси: как можно все исказить, а самое главное — зачем это надо. Да, у нас есть проблемы, точно так же, как и в других странах. Мы их не скрывали и не скрываем. Мы их решаем.

Основная проблема, о которой так много писали, — дефицит валюты, это была правда. Точно такой период переживает Российская Федерация, когда российский рубль начал обесцениваться, когда почти $2 млрд. в сутки Россия тратит на поддержание курса национальной валюты. К сожалению, мы не располагаем такими возможностями, чтобы тратить огромные золотовалютные резервы на поддержание национальной валюты. И нам приходилось в свое время выбирать: истратить эти золотовалютные резервы или же сэкономить Но ситуация в стране стабилизировалась. Я думаю, к концу года мы забудем о той проблеме, которая у нас была.

Экономическая ситуация в стране и пути выхода из кризиса — это первый вопрос, заданный журналистами. Президент тут же парировал — кризиса в Беларуси нет. Растет ВВП, он уже превысил советский уровень. Создаются рабочие места, сохраняется низкий уровень безработицы. Это при том, что за Единое экономическое пространство с Россией и Казахстаном мы заплатили высокую цену. Те же пошлины на автомобили предопределили вывоз валюты за рубеж, по средним подсчетам — около 3 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко:

Нам пришлось девальвировать национальную валюту. Население вывезло за этот хлам на Запад 3 миллиарда долларов. Этих 3 миллиардов нам, кстати, и не хватило. Поэтому у нас сложилась определённая ситуация с валютой. Но и это не главная причина.

За последнюю пятилетку мы почти в пять раз получили увеличение цен на энергоносители: сырьё, материалы, металлы и так далее. А Беларусь как была «сборочным цехом Союза», финишным производством, так она и осталась по своей сути сборочным цехом Российской Федерации. Мы, конечно, очень сильно поджались, и у нас не было другого выхода, кроме как обеспечить положительное сальдо во внешней торговле. За последние месяцы мы имеем положительное сальдо около полумиллиарда.

Думаю, в будущем мы сможем нормализовать эту ситуацию, в том числе и по ценам с Россией. Идут сейчас переговоры и идут довольно успешно. И Россия полна решимости и ответственности на обещанные при формировании ЕЭП равные условия — что это за единое экономическое пространство, если нет равных условий — Россия готова к этому. Это даст ту свободу перемещения товаров, услуг, людей и капиталов. Здесь должна быть полная свобода для бизнеса, производства, заводов, фабрик, сельскохозяйственного производства и людей. К этому мы идём.

Отношения Беларуси и России. Бывали моменты, когда они складывались не однозначно. Но сегодня лидеры обоих государств — активные сторонники дальнейшей интеграции.

Александр Лукашенко:

Показательной в этом отношении была встреча в Сочи. Нам всегда свойственна открытость, полная открытость, даже критика друг друга. На этой встрече мы три часа говорили о конкретных вещах. Когда зашла речь о Едином экономическом пространстве, я Дмитрию Анатольевичу сказал: нам не нужны никакие понижающие интеграционные коэффициенты, о которых премьер России сказал, — мы договорились о Едином экономическом пространстве, пошли на тех условиях, которые сформулировали вместе, поэтому хотим, чтобы на этих условиях и работали: если свобода для России и граждан России в Беларуси, то такая же свобода должна быть в России для граждан Беларуси. Ваши интересы, наши, казахов и так далее — они должны быть соблюдены. Мы должна строить наш союз — а речь идёт о Евразийском союзе в перспективе — мы должны строить его на равных. Мы нигде никого не должны принижать и наклонять. Ибо союза не будет тогда.

У нас были проблемы, которых сейчас нет. Особенность наших отношений с российским руководством заключается в том, что мы как никто другой — это не характерно ни для Европейского союза, ни для других государств в отношениях с Россией — открыто, честно и прямо критикуем друг друга, высказываем свое мнение, не прячем за дипломатические формулировки наши настроения, выводы и так далее. Это дорогого стоит. Это только у нас с Россией сложилось. Мы прошли очень большой путь и сумели сохранить все то доброе, что осталось нам от Советского Союза. Это говорит об открытости и близости партнеров.

Интересовались журналисты и судьбой Союзного государства в свете формирования ЕЭП. Не отойдет ли союз Беларуси и России на второй план. Мнение Александра Лукашенко: не белорусы виноваты в замедлении темпов союзного строительства. И загубить его нельзя, ведь благодаря этой интеграции появились такие сильные структуры, как ОДКБ и ЕврАзЭС. Это хороший полигон для обкатки новых идей.

Александр Лукашенко:

Мы занимались больше экономическими проблемами, не выходя на оборонные, политические и другие — организационные, бюджетные — которые касаются Высшего государственного совета. Мы договорились с Президентом России о том, что мы проведём Высший государственный совет. И в какой-то период обсуждения этой темы я по-дружески сказал Дмитрию Анатольевичу: загубить хорошее дело, которые дало толчок многим процессам — и об этом Путин говорит в своей статье: и ОДКБ, И ЕврАзЭС появились только потому, что был процесс создания Союзного государства — это, наверное, не при нас должно быть. Он говорит: ни в коем случае, это очень нужный процесс, полигон, если хотите, отработки новых идей. Я не враг этой интеграции и не могу быть её врагом, потому что когда-то по всем направлениям во времена Бориса Николаевича Ельцина ее инициировал. И должен сказать, я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства Российской Федерации.

Да, сложилось какое-то непонимание, замедление этой интеграции, причин очень много. Но тем не менее, последний год, когда мы поснимало все вопросы в экономике, дипломатии и другие — некоторые вопросы остаются — но мы смогли подойти к проведению Высшего государственного совета.

Журналисты подметили, что пресс-конференция проходит в День Рождения Владимира Путина и не смогли не уточнить, поздравил ли президент Лукашенко российского премьера.

Александр Лукашенко:

Мы вчера с ним разговаривали. В одиннадцать он мне позвонил. Я говорю: прежде всего, поздравляю, желаю счастья — у меня завтра день рождения — не будь таким суеверным, я от души желаю, и моё слово, как и рука, лёгкое. Поэтому счастья, здоровья, настроения. О политике не говорили, о президентских выборах не говорили.

Говорили много об основных положениях его статьи. И я поручил уже сегодня собрать материалы на эту тему. И я хочу, если, конечно же, «Известия» опубликуют эту статью, высказать и свою позицию. У меня много есть, что рассказать. Надо сказать, что ЕЭП — это была инициатива Путина, когда он был президентом.

Приватизация госпредприятий. Журналисты поинтересовались, что происходит на самом деле — в прессе российской подается противоречивая информация, особенно в части географии капитала ,который приходит в Беларусь. Президент напомнил народную мудрость — нельзя яйца держать в одной корзине. Здесь, как и в торговле, наше государство идет по пути диверсификации.

Александр Лукашенко:

Ни одна страна не допустила бы , чтобы ее собственность оказалась в руках одной другой страны. Теперь о России: по числу совместных предприятий и приватизированный предприятий в Беларуси рядом с Россией ни одна страна не стоит. Так как же мы закрываемся? Мы просто смотрим на вещи реально.

У нас в карман никто деньги не кладет, тем более президент, ибо давно уже свернули бы в бараний рог. Я честно прожил свои годы президентские и не собираюсь у народа ничего отнимать и отбирать. Поэтому хотите что-то купить — приходите. Есть цивилизованные нормы. Партнерские отношения на рыночных условиях. Сегодня Белкалий хотят купить китайцы, индусы, две западные компании, Катар и россияне. Мы выставим на конкурс — кто лучше условия даст, кто дороже заплатит, тот и купит часть акций, которые мы захотим продать.

Почему бы нам не с Россией акционировать нефтеперерабатывающие заводы? Труба идёт из России, заводы настроены на переработку российской нефти. Правда, мы научились работать и на азербайджанской, и на венесуэльской, когда вы нам перекрыли задвижку. Мы вынуждены были искать своё счастье далеко от России. Благо, это ушло в прошлое. Мы получаем российскую нефть, её перерабатываем. Почему не акционироваться с источником поступления этой нефти — с Россией? Это было бы правильно. Но мы не готовы на тех условиях, которые нам сегодня предлагают.

Относительно прихода в нашу страну китайского бизнеса Александр Лукашенко заметил, что белорусское государство многое для своего развития берет у мудрой Поднебесной. Эти люди очень тщательно присматриваются к партнерам, но с Беларусью уже активно работают.

Александр Лукашенко:

Ху Цзиньтао перед прошлыми президентскими выборами приехал к нам, когда нас душили здесь неимоверно, и в открытую заявил: мы Беларусь в обиду не дадим, мы будем поддерживать. И это Китай, который, в общем-то, в драки не лезет. Они нам 15 миллиардов долларов кредит дали — мы даже не выбрали эту кредитную линию. Пожалуйста, давайте проекты, будем помогать, строить, технологически — как угодно. 3 миллиарда льготных кредитов, 15 или 17 проектов осуществляют. И кредит не 8%, как нам Кудрин через ЕврАзЭС предложил, а 2-2,5%. Они нам и никаких условий не ставят. Почему нам не опереться сегодня на такое гигантское государства, как Россия, с одной стороны, а с другой стороны на такой растущий гигант, как Китай. Глупо было бы отказываться. И мы в своей политике опираемся на эту поддержку.

И в то же время мы не отказываемся от поддержки и нормальных отношений с США, с Европейским союзом. Но там нам постоянно условия.

Прозвучала и тема продовольствия, в частности, качества продуктов питания. Как осуществляется контроль. Чтобы не иметь проблем, лучше есть белорусское, ответил глава государства.

Александр Лукашенко:

У нас этой проблемы, что что-то там некачественное — нет. У нас Комитет госконтроля может обнаружить просроченный товар. Это бывает, как и везде. Но чтобы по безопасности, стандартам — мы не ввозим эту продукцию, мы ввозим всего 2-3% импортных продуктов питания. Но жестокие требования. Это должно соответствовать стандартам.

Социальная политика и трудовая миграция. Как решается вопрос с рабочей силой и как Беларусь здесь выстраивает приоритеты. Проблем с гастарбайтерами наша страна не испытывает, подчеркнул президент.

Александр Лукашенко:

Должен быть порядок: приехал, отработал — спасибо, вот тебе деньги, поехал. Приехал учиться — у нас, наверное, тысяч пять студентов, наше образование очень высоко ценится — мы знаем каждого, где они живут, чем занимаются.

Если мы принимаем в белорусское гражданство порядка 3-5 тысяч в год, а выезжают около 600 — кто замуж, кто куда — то этот человек определен, знает, где он будет работать. У нас нет такого, чтобы люди потом жили по подвалам по 20-30 человек и работали, как мы видим иногда в Москве, Петербурге и так далее. У нас нет такого.

Поинтересовались журналисты и задержанием гражданина Манаева, а также мнением белорусского лидера о качестве социологических исследований. Стало модно публиковать рейтинги известных людей.

Александр Лукашенко:

Кстати, вы верите в то, что я президентские выборы честно выиграл. Даже вы верите. Так вот, манаевские исследования накануне президентских выборов давали крах Президенту Беларуси.

Да, я интересуюсь мнением белорусов обо мне. Но у меня достаточно рычагов, и достаточно таких исследователей, которые мне доложат истинную картину.

Если бы я только был уверен и знал, что белорусы на 80% ненавидят Лукашенко, я бы шмотки собрал, положил на стол, сказал: спасибо, братцы белорусы. Я себе на хлеб заработаю. Я первый президент страны и, уходя, я должен оставить страну такой, чтобы стыдно было бы после меня работать хуже. Поэтому это вранье полное, очередная, скорее всего, начинается, чтобы понизить рейтинг Лукашенко, сказать, что его белорусы не любят и тому подобное.

Затронули и тему недавнего саммита «Восточного партнерства» в Варшаве, от участия в котором Беларусь была вынуждена отказаться. Наше государство по-прежнему за отношения, где на первую линию выходят прагматизм и работа над конкретными проектами, а не политика.

Александр Лукашенко:

Что они сделали: попытались принять резолюцию, направленную против Беларуси. Но там же такое написали! Я столько нового узнал о себе, о Беларуси. Но ни одно государство — ни Молдова, ни Украина, ни Азербайджан, ни Грузия, ни Армения — не поддержали. Особенно грузины и азербайджанцы категорически высказались против: за что вы его избиваете? За что унижаете Беларусь? Ни одни не подписал из наших партнёров, которые были приглашены.

Это для них, конечно, было ударом: Евросоюз никогда не думал, что все республики бывшего Союза все вместе, единым фронтом выступят в защиту Беларуси. Вообще никогда такого не было.

Говорили и о необходимости вместе бороться с духовной деградацией — снимать правильное кино, писать хорошие книги. Многие журналисты просто старались рассказать о своем регионе. Журналистка газеты «Волга», к примеру, пригласила президента в Астрахань. Другие благодарили за посещение регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Там уже бурлит жизнь, было интересно увидеть современную деревню и созданные производства в малых городах. Рассуждали и о самобытности белорусов, а также секретах философии нашего народа. Интересовались, и как развивается у нас наука. И какой, по мнению Александра Лукашенко, должна быть зарплата у белоруса для комфортной жизни.

Александр Лукашенко:

Зарплата у него должна быть такая, чтобы он комфортно жил и мог накормить своих детей и свою семью. Как-то я белорусам сказал, которые говорят, что вот на Западе получают 2000 долларов, а у нас тогда было в эквиваленте 500 долларов, я сказал: хорошо, я согласен на такой уровень зарплат, но за все будете платить, как на Западе.

А сколько стоит там образование? А сколько стоит детский садик? Мы видим это по нашим балтийским странам — там уже и детских садов не осталось, потому что за такие деньги родители не могут в детский сад ребёнка водить. А то, что мы бесплатно всех школьников кормим? В Гомельской области вас должны были проинформировать, там принималось мною решение — когда было очень тяжело, лет десять назад, когда даже в Минске было много семей, которые не могли нормально детей прокормить. А это же здоровье, это будущее здоровье нации. Тогда было принято мной решение: как бы не было тяжело, в школе кормить всех. Чтобы ребёнок полноценный обед получил. Если в продлёнке малыш, он три раза полноценно питается в школе. И мы их кормим. Давайте это всё посчитаем — и сколько получится? А квартплата так называемая, коммунальные услуги? Вы 85% в среднем берете с россиянина. А вы знаете, сколько в Беларуси население платит от стоимости услуг? 20% сегодня, 20,7%. Давайте все это посчитаем и тогда увидим реальную помощь населению.

А сколько мы платим за первого ребёнка, за второго, за третьего? Нас белорусы слышат, что я вам тут рассказываю, скажут: загнул Лукашенко, мало. Может и мало. Но мы сопоставляем с другими. Это значительно больше. А сколько мы льготных кредитов на жильё выдали?

Вопросов было много и, как всегда, не обошлось и без тем личного характера. К примеру, когда у президента Лукашенко появится свой блог, или как он относится к женщинам-политикам.

Александр Лукашенко:

У нас больше 30% в парламенте женщин. Мы это делали целенаправленно, под моим жестоким давлением. Я доверяю женщинам всегда больше, чем мужикам — они более ответственны, менее авантюристичны и менее коррумпированы. Я даже не помню, чтобы мы женщину осудили за коррупцию. Это ответственные, добросовестные, порядочные люди. Женщина — это самое красивое создание природы.

Но женщине я бы президентское кресло не уступил только по одной причине — это не женское дело. Это тяжелое дело. А во-вторых, у меня и у российского президента полномочия Верховного главнокомандующего. Ну как женщина в юбке придет перед строем где-то на учениях, хоть даже сейчас женщины и штаны носят, но все равно это не то. Это не женщины дело. В Евросоюзе функции президента, наверное, может исполнять женщина, хотя президент-женщина — это не очень смотрится, но у них полномочия другие — более представительские функции. У нас же надо вкалывать, бегать, широко шагать, чтобы штаны не порвать. Не женское это дело.

Журналисты общались с президентом более четырех часов. Задано порядка трех десятков вопросов. Уже в ближайшее время их публикации о Беларуси появятся на страницах российских изданий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».