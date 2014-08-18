«Белорусские пограничники должны действовать так, чтобы претензий со стороны Украины не было», напомнил Президент

Новости Беларуси. Не нагнетать ситуацию на белорусско-украинской границе. Об этом 18 августа шла речь во время встречи президента Беларуси с госсекретарем Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что на южной границе надо работать так, чтобы никаких претензий со стороны Украины не возникало. Для этого необходимо наладить прямой контакт руководителей пограничных ведомств двух стран.

В свою очередь, Александр Межуев доложил президенту о деятельности силового блока. В его работе, по мнению Александра Лукашенко, есть некоторые негативные моменты. Они касаются, например, дисциплины в Министерстве обороны. Также президент отметил необходимость постоянного развития силовых структур.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пора двигаться вперед более решительно, не боясь принимать какие-то более прогрессивные решения, методы, вносить предложения и так далее. Негатива также хватает. Допустим, в Министерстве обороны меня настораживают вопросы дисциплины, особенно среди офицерского и даже генеральского корпуса. Таких фактов предостаточно, и вы, наверное, их получаете. Я хочу, чтобы они это слышали, что я это знаю. Комитет госбезопасности. Конечно, Вакульчик очень старается - это понятно. Но вопрос же не в том, старается или не старается. Пора также какие-то новые формы, методы работы не то что изобретать, а исходя из собственного опыта уже брать на вооружение.

И особо хочу, если вы в курсе, что у нас происходит на белорусско-украинской границе? У нас действительно там порядок, или есть какие-то проблемы? При этом я хочу вас предупредить, что с нашей стороны надо действовать так белорусским пограничникам, чтобы никаких обоснованных претензий со стороны Украины к нам не было. Мы пообещали им еще в те времена (до выборов президентских). Мы очень порядочно себя вели, нас ни Россия, никто не просил нагнетать обстановку на белорусско-украинской границе, да и нам это не нужно. В этой связи хотелось бы услышать, какова там обстановка с учетом моих указаний. Мы это не прятали, мы, конечно же, под особый контроль берем эту границу в связи с происходящими там событиями. Нам проблемы оттуда не нужны. Но ни в коем случае не в нарушение наших договоренностей с украинцами. Постоянно Мальцев, руководитель нашего погранкомитета, должен быть на связи с руководителем пограничного комитета Украины. Кстати, мы с президентом Порошенко об этом договорились, что все службы силового блока должны постоянно контактировать и, если есть какие-то настороженности, снимать их.

Александр Межуев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Налажено взаимодействие контактов руководителей всех силовых ведомств. Также происходит обмен существующей информацией. И те поручения, которые вы отдавали на счет усиления государственной границы на южном направлении, пограничный комитет во взаимодействии с Министерством внутренних дел, с Министерством обороны выполняются и приносят достаточно хорошие результаты. Благодаря вашему решению по сбору дикоросов, обстановка в данном регионе нормальная. Люди с пониманием относятся к этому вопросу и благодарны позиции нашего руководства. Мы не запрещали, мы не снимаем никакого денежного содержания за это. Строго в том режиме, в котором положено пересекать государственную границу.

Александр Лукашенко:

Тогда и претензии какие к нам могут быть? Мы даже людей пропускаем туда.

Александр Межуев:

Нет претензий, товарищ президент. Я акцентирую ваше внимание, что благодаря этому и спокойная, нормальная обстановка как была, так и есть на данном направлении. Государственным пограничным комитетом принимаются исчерпывающие меры по техническому оснащению южной границы, по инженерному оборудованию. Те документы, которые вами уже утверждены, по инженерному оборудованию выделяются силы и средства в интересах погранкомитета по линии Министерства обороны. То есть работа в этом направлении детально ведется.