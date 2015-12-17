Белорусские депутаты рассмотрели соглашение о деятельности пограничных уполномоченных

Новости Беларуси. Главный финансовый документ страны рассмотрят сегодня, 17 декабря, белорусские депутаты. Проект закона о республиканском бюджете на 2016 год поступил в Палату представителей накануне. Обсуждение запланировано на вторую половину дня.

Депутаты уже рассмотрели несколько документов. В их числе соглашение о деятельности пограничных уполномоченных. Они помогут повысить безопасность на южном рубеже страны. Протяженность границы с Украиной более тысячи километров, соглашение, в частности, поможет при расследовании инцидентов и различных ЧС. В нынешнем году на границе с Украиной изъяты 53 единицы оружия и 500 боеприпасов. Пресечены попытки поставки наркотиков.

Владимир Базанов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Пограничные уполномочены будут с украинской стороны и с нашей, будут уполномочены их заместители и так далее. Для того, чтобы они могли и предотвращать какие-то инциденты. Если эти инциденты будут возникать, чтобы они своевременно и быстро эти вопросы решали.

Вопросы ввоза товаров на таможенной территории ЕАЭС позволит регулировать протокол, который сегодня, 17 декабря, ратифицировали в Овальном зале.

Как известно, Казахстан присоединился ко Всемирной торговой организации. В режиме реального времени страны теперь обмениваются сведениями из таможенных деклараций о ввозе отдельных товаров. Впрочем, есть позиции, попавшие под ограничения. Например, сахар, ввезенный в Казахстан, согласно правилам ВТО, не подлежит распространению на территории остальных стран-участниц ЕАЭС. То же касается продуктов и товаров подлежащих ветеринарному контролю.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Четко определен перечень товаров, которые попадают под действие, и четко прописано, что если ввезен товар по отличным от Единого таможенного тарифа ЕАЭС и владелец товара оплатил ставку нашу, он становится товаром, происходящим из страны Евразийского союза. Все, с ними никаких проблем нет. Второе в связи с этим пунктом — там прописано, что Казахстан обязан предоставлять остальным странам-участникам Союза информацию об этих товарах. То есть которые ввезены, оплачены тарифы — все, он идет как обычный товар.

Депутаты поддержали внесения изменений в закон о внешней трудовой миграции. В нынешнем году в Беларусь в поисках работы въехали около 26 тысяч иностранцев. Большинство — это граждане Украины. Трудоустроились в отечественных компаниях также россияне, граждане Казахстана, Армении и Китая. Повышение миграционной привлекательности Беларуси постоянно растет. Еще три года назад количество иностранцев, въехавших в Беларусь для работы, составляло 10 тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Левицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Основная масса трудящихся мигрантов работает у нас в сельском хозяйстве, в строительной отрасли, чуть меньше в сфере обслуживания. Количество трудящихся мигрантов Республики Беларусь постоянно растет. Динамика положительная наблюдается с момента 2012 года, а количество выехавших граждан из Республики Беларусь для трудоустройства за ее пределами при содействии именно лицензиатов, то есть те, которые выехали на законных основаниях, оно уменьшается.