17 декабря белорусские депутаты рассмотрят проект закона о республиканском бюджете на 2016

Новости Беларуси. Главный финансовый документ страны рассмотрят сегодня, 17 декабря, белорусские депутаты. Проект закона о республиканском бюджете на 2016 год поступил в Палату представителей накануне, пройдя до этого длинный путь обсуждений на уровне президента и правительства.

Бюджет-2016 сохранит социальную направленность. В его основе — снижение внешнего долга, повышение зарплат, поддержка многодетных семей, стабильная работа сферы образования и здравоохранения. Также в приоритете повышение производительности, увеличение экспорта, и вместе с тем усиление позиций на внутреннем рынке. Бюджет также содержит предложения по совершенствованию налогового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.