Новости Беларуси. Ярославская область России планирует расширять сотрудничество с Беларусью. Основные направления: фармацевтика, дорожное строительство и сельское хозяйства. Их определили сегодня, 17 декабря, на встрече с делегацией этого российского региона в правительстве. За последний год товарооборот между сторонами сократился, сегодня стоит задача восстановить показатели. Так, одним из новых проектов может стать производство лекарств.

Беларусь и Ярославская область планируют обмениваться опытом и технологиями. Перспективным направлением считают и дорожное строительство. Наша страна готова построить под ключ кольцевую дорогу в Ярославле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ястребов, губернатор Ярославской области Российской Федерации:

Новое, может быть, направление — это дорожная отрасль. Мы готовы, наверное, будет строить с вашими проектными организациями, которые сегодня не так сильно загружены и могут составить конкуренцию российским. Здесь есть порядок, есть система тендера, которая может стать результативной для белорусских проектных организаций. Мостовые конструкции, строительный материал… Спектр очень широкий.