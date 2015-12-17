Новости Беларуси. Правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение на ближайшие 3 года. Одно из значимых нововведений — условия оплаты труда. Она должна быть не менее двух раз в месяц и не позднее 25-го числа.

Планируется увеличить пособия по безработице. В документе также отражены все обязательства правительства: по росту заработной платы, занятости, социальным благам, развитию здравоохранения и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы будем поощрять все инициативы и работы, касаемые создания рабочих мест на рынке. То есть это сегодня вопросы занятости, перезанятости. Они являются сегодня приоритетными и актуальными, потому что есть модернизация, есть оптимизация. Реально сегодня люди могут выходить на рынок безработных. Но сегодня надо, чтобы эта политика шла с опережением. Если мы видим, что там модернизируется, значит, надо людей переобучать, предлагать им перезанятость, чтобы люди имели возможность заработка.