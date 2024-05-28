Белорусские парламентарии проведут встречу с председателем Всекитайской федерации женщин

Укрепление всепогодного и стратегического сотрудничества. Официальная парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики прибыла в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О самых дружественных и серьезных намерениях было заявлено с первых минут встречи. Первое мероприятие в рабочем графике белорусских парламентариев – диалог с председателем Всекитайской федерации женщин, членом партийной группы Государственного совета Шэнь Ицинь.

С этой организацией белорусы хорошо знакомы: в 2022 году был подписан меморандум о взаимодействии между женскими движениями Беларуси и Китая. Еще один пункт в программе визита – участие в заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР. Она станет первой с момента создания Комитета. Так что вопросов для обсуждения немало.