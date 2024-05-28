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Белорусские парламентарии проведут встречу с председателем Всекитайской федерации женщин

28 мая 2024 08:25
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Укрепление всепогодного и стратегического сотрудничества. Официальная парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики прибыла в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии проведут встречу с председателем Всекитайской федерации женщин-1

О самых дружественных и серьезных намерениях было заявлено с первых минут встречи. Первое мероприятие в рабочем графике белорусских парламентариев – диалог с председателем Всекитайской федерации женщин, членом партийной группы Государственного совета Шэнь Ицинь.

С этой организацией белорусы хорошо знакомы: в 2022 году был подписан меморандум о взаимодействии между женскими движениями Беларуси и Китая. Еще один пункт в программе визита – участие в заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР. Она станет первой с момента создания Комитета. Так что вопросов для обсуждения немало.

# Беларусь-Китай # Наталья Кочанова

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