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Расширение двустороннего сотрудничества. В Тегеране прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и Ирана

26 октября 2022 16:40
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Широкий спектр актуальных вопросов, нацеленных на расширение двустороннего сотрудничества, 26 октября обсудили главы МИД Беларуси и Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе визита Владимира Макея в Тегеран достигнуты конкретные договоренности по развитию связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.  

Расширение двустороннего сотрудничества. В Тегеране прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и Ирана-1

Подходы стран по большинству важных вопросов глобальной повестки дня совпадают. Осуществляется конструктивное взаимодействие в международных организациях. Это направление также предметно обсуждалось, отметил Владимир Макей по итогам встречи со своим иранским коллегой. Он подчеркнул, что Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных санкций.  

Расширение двустороннего сотрудничества. В Тегеране прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и Ирана-4

Адекватные меры реагирования на подобного рода акты экономического терроризма необходимо вырабатывать вместе.  

# Беларусь-Иран # Владимир Макей # Хусейн Амир-Абдоллахиан # Фотофакт

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