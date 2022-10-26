Расширение двустороннего сотрудничества. В Тегеране прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и Ирана

Широкий спектр актуальных вопросов, нацеленных на расширение двустороннего сотрудничества, 26 октября обсудили главы МИД Беларуси и Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе визита Владимира Макея в Тегеран достигнуты конкретные договоренности по развитию связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Подходы стран по большинству важных вопросов глобальной повестки дня совпадают. Осуществляется конструктивное взаимодействие в международных организациях. Это направление также предметно обсуждалось, отметил Владимир Макей по итогам встречи со своим иранским коллегой. Он подчеркнул, что Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных санкций.