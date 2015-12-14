Визит Александра Лукашенко в Москву: о чем 15 декабря будут говорить президенты России и Беларуси

Новости России. Президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. Борт № 1 вечером 14 декабря приземлился в аэропорту «Внуково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве глава белорусского государства проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составах. По их итогам запланировано подписание ряда двухсторонних документов.

Определить приоритеты на 2016 год – логичный ход для стратегических партнеров. Уже 15 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Кремле. Тем для обсуждений достаточно, но, конечно, тон переговорам задаст экономика.

Обсудить финансовое состояние дел в Союзном государстве президенты договорились еще на саммитах СНГ и ЕАЭС в Казахстане. Экономические итоги уходящего 2015 года оценить однозначно нельзя. С одной стороны, в денежном выражении совместный товарооборот снизился. Но на деле объемы выросли. Такая ситуация не всегда позитивно отражалась на белорусских поставщиках.

Александр Лукашенко не раз поднимал вопрос дебиторской задолженности со стороны российских заказчиков. Впрочем, эксперты отмечают, что шероховатости в бизнесе были всегда, но партнерам удавалось найти компромисс.

Не исключено, что 15 декабря разговор пойдет и о санкционных продуктах, ввоз которых в Россию сейчас запрещен. Но и здесь диссонанса ждать, скорее всего, не придется. Лидеры с большей долей вероятности найдут компромисс, и ни белорусские, ни российские аграрии не пострадают. Да и в целом Беларусь и Россия нацелены на дальнейшее углубление интеграции. Это касается и политических вопросов.

На переговорах высшего уровня эксперты ждут обсуждения вопросов внешней политики. Президент Беларуси уже несколько затронул эту тему на недавней международной конференции, посвященной 20-летию нейтралитета Туркменистана. Заявление касалось непростой ситуации между Россией и Турцией. Александр Лукашенко призвал стороны пойти на сближение, чтобы восстановить дружественные отношения между странами. Заявление как нельзя актуально. Оно уже вызвало определенный отклик в высших политических кругах России.

В общем, многие факты говорят о том, что переговоры будут насыщенными и вторник станет днем большой политики. Встречи двух президентов пройдут в расширенном и узком составах, а также ожидается подписание международных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.