Стали известны претенденты в состав участковых комиссий на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси завершается очередной этап избирательной кампании. Сегодня, 27 июля, стали известны все претенденты в состав участковых комиссий. Именно они займутся составлением списков избирателей, будут готовить помещения для голосования, на финише – считать голоса и определять результаты. А пока, в течение трёх дней, в участковых избирательных комиссиях должны определиться с руководством и утвердить ближайшие планы. Кто же войдет в состав участковых избиркомов и каков дальнейшим план действий, поинтересовалась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

О работе на избирательном участке Татьяна Копенкина знает не понаслышке. За ее плечами несколько политических гонок. Со знанием дела член избиркома со стажем объясняет, что работа и в этот раз предстоит немалая: подготовить участки, уточнить списки и изготовить приглашения на выборы. А в сам день «Х» на них лежит самая ответственная работа – нужно не только выдавать бюллетени, но и подсчитывать голоса на участках для голосования.

Татьяна Копенкина, председатель окружной избирательной комиссии Могилевского промышленного избирательного округа:

Тремя гражданами поданы документы на регистрацию кандидатами в депутаты. Сейчас необходимо проверить все поданные документы. Подать запросы во все органы – это и МВД, и ГАИ, и департамент по ценным бумагам. Мы работаем в комиссии очень дружно, все помогаем друг другу. Поэтому справляемся с этой работой своевременно.

Сегодня в исполкомах и местных администрациях должны окончательно определиться с составом комиссий. Каждого кандидата рассматривали, словно под увеличительным стеклом – собеседования на знания Избирательного кодекса, кристально чистая характеристика.

Конкуренция на ответственную, но безвозмездную работу нешуточная. Например, в Первомайском районе столицы на 960 вакантных мест – 1160 кандидатов.

Таисия Пужевич, представитель общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Это очень ответственная работа. К ней надо подходить очень внимательно. Самое сложное, наверно, это отрывать себя от семьи, от производства, тратить свое личное время. Но женщины понимают, что будущее нашей страны зависит и от нашей жизненной позиции.

Всего по стране будет сформировано более 6 тысяч участковых избирательных комиссий. В составе каждой от 5 до 19 человек. В Минске в состав комиссий выдвинуто более 10 тысяч активистов.

Следующий этап – организационный. За три дня в каждой комиссии изберут председателя, заместителя и определятся с графиками работы.

Сергей Хильман, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В состав участковой комиссии выдвигаются люди, которые уже неоднократно принимали участие в работе комиссии. И, в основном, предпочтение администрацией района отдаётся таким гражданам, которые уже знакомы с Избирательным кодексом, с избирательными нюансами и имеют опыт работы. В состав комиссии будут включены и граждане, которые ранее не принимали участия в участковых комиссиях, но они могли быть наблюдателями, могли оказывать содействие работе участковых комиссий.

Тем временем, из кабинетов избирательная кампания уже выплеснулась на улицы. Привычный городской пейзаж дополнили пикеты. Чтобы зарегистрировать своего кандидата в депутаты, у инициативных групп осталось всего 5 дней.

Илья Маковецкий, член инициативной группы:

Народ достаточно активен. Интересуется происходящим, и мы всех приглашаем 11 сентября исполнить свой гражданский долг – прийти на выборы. Каждый день с пикета порядка 16 подписей мы получаем, не меньше.

Специалисты прогнозируют: предвыборная гонка пройдет на больших оборотах. А за депутатские кресла развернётся серьёзная борьба. Конкурс на 110 мест в нижней палате парламента уже составляет 4 человека на место. И в ближайшие дни конкуренция только возрастет.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Подано 24 пакета документов по 19 потенциальным кандидатам в депутаты. Во многих округах выдвинуто более 2-х претендентов в депутаты. Например, в Молодечненском городском избирательном округе уже таких претендентов 4. Это, соответственно, говорит об альтернативе выбора.

Документы принимают до 1 августа. Потому темп активисты не сбавляют и бойко предлагают поставить подписи в поддержку возможных кандидатов.

Потенциальные избиратели с интересом изучают биографию и признаются: голосовать для галочки не намерены. К будущим депутатам требования предъявляют вполне конкретные.

Избиратели:

Должны решать такие вопросы, как благоустройство территорий, прилегающих к жилым массивам, благоустройство площадок, чтобы это было удобно, красиво, безопасно, прежде всего, ребенку. Мне бы вот этого хотелось.

Должен решить региональные проблемы, чтобы Могилёвская область вышла на уровень, по крайней мере, ведущих областей.

Самое пристальное внимание к выборам и со стороны наблюдателей. Приглашения направлены Парламентскому собранию Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 11 сентября.