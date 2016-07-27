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Парламентские выборы в Беларуси: 1023 участковые избирательные комиссии будут работать в Минской области

27 июля 2016 14:53
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Новости Беларуси. «Сделать свой выбор». На Минщине заканчивают формирование участковых избирательных комиссий. Всего в центральном регионе их будет 1023.

На участие в работе избиркомов пришло более 11 тысяч заявлений. Среди претендентов – представители трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. Каждую кандидатуру рассматривают лично.

В ближайшие несколько дней пройдут организационные заседания, на которых изберут председателей комиссий, их заместителей, а также разработают график работы.

Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут 11 сентября.

На Минщине продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Этот этап продлится до 1 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Выборы-2019

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