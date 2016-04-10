«Создать невыносимые условия пребывания в колониях»: как выполняются требования Президента по борьбе с наркопреступлениями?

Новости Беларуси. На неделе в центре внимания вновь оказалась одна из самых резонансных тем последнего десятилетия – ситуация с распространением и потреблением наркотиков. Ужесточение наказания позволило заметно улучшить эффективность борьбы с этим злом, кривая подобных преступлений пошла вниз. Однако это не тот случай, когда на достигнутом останавливаются – уж слишком высоки ставки – поломанные человеческие судьбы и оборванные человеческие жизни. Репортаж программы «Неделя».

Денис, наркозависимый, проходит курс реабилитации:

У нас в городе есть аллея молодых на кладбище. И я с каждым могу остановиться поговорить. На моей памяти, там очень много молодых ребят, которых уже не встретить.

В число тех, кого уже не встретить, он не попал только чудом. На иглу Денис подсел 8 лет назад. Перепробовал практически все. Начинал с опиума, закончил героином.

Денис, наркозависимый, проходит курс реабилитации:

Я сильно сожалею об этом – о доставленной боли, о потерянных восьми годах своей жизни, о сломленных перспективах, об отсутствии здоровья. Поверьте, мне 24 года, а болячек, как у дедушки старого. И этого уже, к сожалению, не исправить.

Уже несколько месяцев Денис на реабилитации. Сейчас он как никогда четко понимает, ради чего стоит жить, а, главное, бороться. Дома ждут родители, жена и маленький ребенок. Но найти выход из дурманящего тупика удается далеко не всем.

За последние 2 года передозировка унесла 80 молодых жизней. Всплеск наркопреступлений пришелся на 2014, а затем последовала жесткая реакция. Декрет №6. В народе его окрестили антинаркотическим.

Чуть более чем за год ситуацию удалось переломить. Поправки в законодательство заметно ужесточили ответственность за наркопреступления. Сейчас за незаконный сбыт психотропов со свободой можно попрощаться на 20 лет. Причем ответственность наступает с 14 лет. Впервые за последние 3 года количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, уменьшилось. А само хождение психотропов упало более чем наполовину. Результат есть, но это не тот случай, когда останавливаются на достигнутом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространению наркотиков, действительно позволили переломить ситуацию на наиболее угрожающих направлениях. Это выбила у наркодельцов почву из-под ног в вопросах изготовления зелья, в частности семян мака. Поставлен заслон распространению спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Но, как я уже сказал, успокаиваться абсолютно не время, рано еще. Мы приняли соответствующий декрет. И тогда было мое требование, чтобы мы осужденным за наркопреступления создали невыносимые условия пребывания в исправительно-трудовых колониях. И я пообещал, что спустя некоторое время мы вернемся к рассмотрению этого вопроса на совещании в плане контроля.

Условия по ту сторону свободы и сегодня едва ли назовешь санаторными. Ведь за формулировкой «распространитель» чьи-то искалеченные судьбы.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Преступный мир должен понимать, что за то, что связано с распространением наркотиков, с этим зельем, подход будет жесткий. Как здесь, так и там, в местах лишения свободы. Это и чисто бытовые условия, и дисциплинарная практика, которые практикуются в местах лишения свободы. Это и механизмы условно-досрочного освобождения. Люди должны понимать, что за эти преступления условно-досрочного освобождения не будет.

Особый случай. Особый подход. Особый режим. В стране действуют 2 исправительных учреждения, где отбывают наказание за наркотики. Одно из них в Глубоком. Бывший монастырь, а ныне практически самая суровая колония страны. Здесь сидят опасные рецидивисты, осужденные на пожизненный срок, а также по статье 328.

Один грамм марихуаны стоил Роману 10 свободных лет.

Роман Балюгов, осужденный исправительной колонии № 13:

Это сейчас понимаешь, что сомнительное удовольствие. Попав сюда осознаешь, что теряешь то, что там у тебя находится дом, семья.

Когда Роман выйдет на волю, его дочери будет уже 11 лет. Возвращаться сюда мужчина не намерен. Впрочем, здесь немало тех, кому не привыкать к местам не столь отдаленным. Условия для наркодельцов жесткие. Даже малейший проступок может привести сюда, в изолятор.

Владимир Романчук, начальник исправительной колонии № 13:

Осужденный имеет право сюда брать с собой только туалетные принадлежности – мыло, зубную щетку, зубную пасту, полотенце. Спальные места на ночь открываются, но пастельные принадлежности не выдаются. Осужденные спят так.

За «тяжелую статью» – тяжелый физический труд. Заключенные занимаются деревообработкой, шьют, разделывают отходы металла.

Александр Дубовский, исполняющий обязанности директора производственного предприятия исправительной колонии № 13:

Процесс труда – это, наверное, наилучший и самый важный из воспитательных процессов.

За прошлый год оперативники «накрыли» 39 каналов поставки психотропов в нашу страну. Закрыто 7 нарколаброторий. Пресечена работа 99 сетевых магазинов, которые торговали одурманивающими веществами. И это еще раз подтверждает: ужесточение антинаркотического законодательства не просто так. С одной стороны – заслон угрозе, с другой – повод задуматься о реальной цене нереально острых ощущений.