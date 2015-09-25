Александр Лукашенко объяснил причины отказа от эфирного времени для выступления в качестве кандидата в Президенты

Новости Беларуси. После посещения завода Александр Лукашенко пообщался с коллективом предприятия. Вопросы прозвучали самые разные. В частности, жители Жлобина интересовались ходом нынешней избирательной кампании, даже тем, как в плотном графике Президент находит время на отдых. Желающих принять участие в разговоре оказалось немало. Ведь, как выяснила корреспондент СТВ Наталья Бреус, для многих, кто пришел на эту встречу, завод — вся их жизнь.

Ольга и Игорь рассказывают свою историю любви. Так уж сложилось, что она с металлургическим уклоном. Оба постигали азы дела металлургов в жлобинском колледже, где познакомились. Рука об руку пришли работать на БМЗ лет шесть назад. Он слесарь, жена, отработав в трубном цехе, стала секретарём. Захочешь — карьеру на заводе сделаешь.

Игорь Диковицкий, слесарь-ремонтник ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Есть много примеров у нас на предприятии. Люди, которые начинали с рабочей должности, становились и помощниками генерального, и заместителями генерального. Завод сейчас, можно так сказать, занимает 70% всего нашего времени, потому что мы стараемся не просто «дом – работа», но и активно участвовать в жизни завода.

Сегодня семейство Диковицких растит маленькую Анечку в родном Жлобине. Этот промышленный городок подходит для жизни. Есть все: от детсадов и школ, техникума и поликлиники до ледовой арены, спортивных площадок и дворца культуры. Аквапарк появился в городе металлургов лет на 8 раньше, чем в Минске. Для многих работа на предприятии не просто работа — образ жизни.

Ольга Диковицкая, секретарь ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Если у кого-то случается какая-то беда в семье, то всеми силами все заводчане, непосредственно город помогают как финансово, так и морально. За счет того, что в свое время было построено предприятие, наш маленький город с небольшой численностью превратился на данный момент в хороший процветающий город.

Эта семейная пара — часть большого коллектива. На БМЗ работают почти 12 тысяч человек. Завод в Жлобине — крупнейшее предприятие чёрной металлургии в Европе. Посещая предприятие, Президент общается с людьми, которые здесь работают. С такими же простыми тружениками, как Оля и Игорь.

Александр Лукашенко:

Меня радует то, что здесь найдут работу еще 500 человек, особенно молодых людей. Средний возраст этого цеха (мне уже докладывают) — 32 года. Значит, это молодежный цех, это будущее для нашей страны.

У сотрудников промышленного гиганта была возможность задать Александру Лукашенко вопросы. Заводчане следят за мировыми новостями. Это сразу заметно по тем темам, которые поднимают на встрече. Каждый день слышат в СМИ люди о потоке мигрантов с Ближнего Востока, который идет в Европу. Есть опасения — не хлынет ли эта волна в Беларусь?

Александр Лукашенко:

Не хлынет. Мы не Европейский союз, не Америка. Мы там не воевали, мы не разрушали эти государства. Это они там разрушили Ливию. Они ворвались в Ирак, убили Саддама Хусейна. Может, он и плохой был, но держал ситуацию в стране. Не было этих проблем. Оттуда хлынули мигранты, они дестабилизировали полностью арабский Восток. И что получили? Получили то, что «хотели» получить. Поэтому это их проблема и пусть они с ней разбираются.

Но при этом Президент напоминает, что Беларусь стала домом для тех, кто не может сегодня жить в родной стране. Речь об Украине. За последние несколько месяцев 150 тысяч переселенцев из соседнего государства нашли приют на белорусской земле.

Более тридцати украинцев получили работу в большом коллективе жлобинского завода. В том числе и Алексей Савельев — он приехал с отцом. Хотят остаться жить на Гомельщине.

Александр Лукашенко:

Мы не закрывали границу для тех людей, которые попали в беду. Я многих украинцев знаю, которые приехали. Мы стараемся обеспечить вас работой. Но мы сейчас будем очень серьезно всех сортировать, чтобы сюда бандиты не приехали, которые хотят дестабилизировать обстановку в Беларуси. А тех, кто приехал жить и работать - милости просим.

Как раз сейчас в разгаре избирательная кампания. Чуть больше двух недель остается до выборов Президента. Выступления претендентов на высший пост в стране транслируют в теле- и радиоэфире. Действующий глава государства такой возможностью не воспользовался. «Почему?» – вопрос звучит от журналистов местной газеты «Металлург». Александр Лукашенко просто поясняет свою позицию.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что я должен как-то реагировать на те процессы, которые идут на практике. Ну что, я сяду за экран и буду рассказывать, какое у нас будет образование или здравоохранение? Тот, кто следит за моей политикой, тот прекрасно знает мои подходы: образование и здравоохранение должны быть в основном бюджетными. За детьми, стариками будем смотреть как за зеницей ока. Вы это знаете. И если я об этом скажу, то вы скажете: да, так и будет. Потому что я такую линию провожу два десятка лет.

Президентский график очень плотный. Командировка за командировкой. Встречи с политиками и дипломатами в последний месяц проходили в режиме нон-стоп. Такими напряженными станут и ближайшие дни. Саммит ООН в Нью-Йорке, встреча с главой МВФ. Отвечая на вопрос: «Как отдыхает?» – Президент рассказал, что для него идеальный досуг.

Александр Лукашенко:

Главное — время надо находить и вам, и мне, и им для того, чтобы дух хотя бы перевести, потому что организм не железный. Вы видите, сталь иногда трещит, а человек тем более. Это не главная проблема. Отдыхать мужик, да и женщины должны 2 часа в день с топором в руках, с косой в руках, на беговой дорожке, на велосипеде и так далее… Это гораздо больше дает человеку, нежели ты будешь лежать на побережье где-то или, завернув ноги в узел, смотреть телевизор.

Приезд Президента на завод — настоящее событие для предприятия и его коллектива. Такие искренние встречи всегда запоминаются. На память о визите на производство директор БМЗ дарит Александру Лукашенко сувенир от местных мастеров. Кто бы сомневался — из жлобинской стали.

Подарок символичный. Такие крепкие руки — настоящая стальная опора для любой страны, где хотят спокойно жить, работать и растить детей. Как это и делают сегодня в Жлобине. Впрочем, и везде в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Человек должен любить свою страну, быть уверенным, что это его дом. Теплый и уютный. Это забота Президента. Худо-бедно мы обеспечивали это. Дальше хуже не будет. Я вам это гарантирую.