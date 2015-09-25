Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года: в Беларуси продолжается избирательная кампания

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается избирательная кампания. Каждый день кандидаты на президентский пост активно работают с населением, в том числе в регионах. Обкатав программу в крупных городах, претенденты на президентское кресло выдвинулись и в более мелкие населенные пункты.

Акцент — на встречах с избирателями. Общение с населением напрямую приносит более ощутимый результат. Люди, особенно на селе, живо интересуются тем, как будет развиваться Беларусь, в частности, что изменится в областных, районных центрах, агрогородках и поселках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Ядревская, жительница городского поселка Бешенковичи:

Были затронуты вопросы социально-экономического развития, перспектив развития нашего региона, нашей республики на ближайшее время. Поэтому такая встреча нужна, важна.

Галина Казакова, жительница городского поселка Бешенковичи:

Когда у нас идет обсуждение предстоящих выборов, то все мы говорим, что мы хотим, чтобы была стабильность, была хорошая жизнь на местах.

Напомним, выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября.