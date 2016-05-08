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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага

08 мая 2016 14:18
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Новости Беларуси. 8 мая в Беларуси День герба и флага. Традиционно он приходится на второе воскресенье мая. Символика республики была утверждена указами Президента в 95-ом году по итогам референдума.

Герб и флаг – неотъемлемые символы суверенитета республики. С государственным праздником соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Герб, флаг и гимн олицетворяют идеалы и принципы нашей молодой суверенной страны – мир, труд, добрососедство, социальную справедливость, верность своим духовным ценностям и традициям. Эти священные символы государственности связывают воедино все самое для нас дорогое: героические свершения предков, достижения нынешнего поколения и те вершины, которые дружной семье миллионов белорусов предстоит покорить в будущем», – говорится в поздравлении.

# Герб и флаг Беларуси

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